早上出门没上班·好爸爸连车失踪10天 好爸爸突然一去不回头，迄今已10天杳无音讯，留下妻小担忧泪流，家人呼吁先回家过年，其余诸事皆可好好商量。

曾祥和请快回家团圆，莫叫家人和妻小担忧。

（万挠17日讯）好爸爸突然一去不回头，迄今已10天杳无音讯，留下妻小担忧泪流，家人呼吁先回家过年，其余诸事皆可好好商量。

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失踪者曾祥和的父亲曾访盛（61岁）告诉《大都会》社区报记者，其子是在本月7日上午开了一部银色的国产Axia轿车（车牌VBN1542）出门后，便连人带车失踪，手机亦无法联络上，每次拨打皆被转入留言信箱，让家人坐立不安，心忧如焚。

他说，其长子祥和是与在小学任教的妻子，以及一对分别7和5岁的儿女，居住在双文丹政府诊所附近。

失踪前行为如常

“他在万挠柏兰岭一家食品厂担任管工，在失踪前并无异状，也未与家人和妻子发生争执，甚至在妻子带着小学一年级的儿子出门到学校时，也如常般把5岁的女儿载到褓姆处。”

“大家以为他放下女儿后便会驱车到万挠上班，所以是在与他同厂工作的妻姨通知下，媳妇方知道他在7日当天旷工了。”

他透露，在失踪后，其妻检查家中物品时发觉有几件衣物和一个小包不见了，疑是被祥和带走。

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“媳妇是在他3天未返家后向双文丹警局报案。为了避免我们老人家担心，她是在祥和失踪5天后才告诉我们。虽然已报案，但警方也苦无线索。大家四处寻找，打过电话到大小医院查询是否有病人因为意外而被送院，但截至今日为止依然毫无消息。”

曾访盛形容儿子素来洁身自爱、经济和收入稳定、没有不良嗜好，关爱家庭和孩子，是个好爸爸。“据了解，他的工作亦没有问题，老板也指有打算在最近给他升级，所以家人对他的失踪均感到不安。”

他表示，儿子失去音讯后，媳妇承受很大压力，盼儿子先回家团圆，有事好商量。

“目前我们只希望儿子回家报平安，不要叫家人担心。”

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他说，在无计可施之下已交由女儿在社交媒体上发布寻人启事，并呼吁国人协助找人。“如有人见到祥和或其轿车，烦请通知警方，或拨电016-6918843或016-3693228知会我们，让我们一家可以团圆。”