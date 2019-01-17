“开除”逾半“员工”‧机器人饭店重聘人类 不过如今，酒店因机器人无法胜任酒店的各项服务工作，管理部门决定停用半数的机器人，重新聘用人类返回工作岗位。

日本长崎的一家饭店主打机器人服务，却因机器人时常故障，不得不重新聘用人类员工。

（东京17日综合电）这回轮到机器人失业！

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日本一家酒店因主打机器人为住客服务，开幕不久即获健力士世界纪录认证。不过如今，酒店因机器人无法胜任酒店的各项服务工作，管理部门决定停用半数的机器人，重新聘用人类返回工作岗位。

据报道，日本长崎的怪异酒店（Henn-na Hotel）2015年开张，获得很多媒体报道与免费宣传，是世上首家由机器人服务的酒店。里头设有帮助游客办理登记入住的恐龙机器人，也有协助调节房间温度、灯光的玩偶机器人。

经常故障成本高

酒店经理希望借由机器人的技术，提高工作效率和节省劳动成本。但最后发现，机器人既无法节省时间，还会经常故障，非常难以维护。

然而，机器人故障越来越常见，安排在各个房间的机器人助理Churi，就连附近景点的营业时间都答不出来。

负责接待的机器人也时常失灵，例如它无法处理客人接待时的护照复印工作，此时人类员工必须介入解决。

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酒店经理表示，机器人寿命最长是4年，更换机器人成本很高，基于这个原因，243个机器中的其中一半已被“开除”。

一名酒店员工受访时说：“现在我们不会频繁接到来自客人要求处理机器人故障问题中的电话，轻松多了。”