茶室吃饭遇罔顾禁令烟民．青年劝勿吸烟挨臭骂 劝告旁人别吸烟再发生风波，一名青年在茶室吃饭时提醒邻桌男子勿抽烟，竟被对方破口大骂5分钟，还恫言对他不利！

这名男子对自己被旁人劝告别吸烟感到不满，反建议劝告者直接向卫生局投报。

（大山脚17日讯）劝告旁人别吸烟再发生风波，一名青年在茶室吃饭时提醒邻桌男子勿抽烟，竟被对方破口大骂5分钟，还恫言对他不利！

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这名青年昨晚在脸书群组“大山脚吹水站”发帖，声称在南美园一家茶室外吃饭时，因邻桌的一名男子抽烟，就开口劝告对方别抽烟，却没想到会被对方大骂没资格叫人不吸烟。

扬言会“干了”青年

青年也声称对方还质问是哪个私会党的成员，并扬言今晚会“干了”青年。

青年录下一段约51秒的视频，双方在视频中发生口角，对方说：“我吸烟与你没有关系，你可以去报官来抓我，只需要打一个电话，一切就解决了，干嘛要我们华人来吵？接下来，我觉得还会发生事情，社会不是这么平静的。”

青年强调当时他是心平气和要求男子不要抽烟，没有要与对方争吵的意图，仅是希望对方尊重别人。

青年留言说：“对方叫他的朋友拍我的照片，甚至要摔爆我的手机，还说等下喝了酒就不能自我控制。茶室的一个西餐档主曾上前劝架，一样被语气不友善的男子赶走。”

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担心安全青年报案

青年指称离开时还被男子跟踪并记下车牌号码，由于感觉人身安全受到威胁，青年在事后已据情报案。

一名网民在青年的视频中留言时，认为禁烟令已导致人民分成两派人马，每天为香烟互相吵骂。

脸书URL：https://www.facebook.com/groups/1016948318436435/permalink/1434787916652471/

视频URL：https://www.facebook.com/ralph.kuang/videos/10156994598157813/

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