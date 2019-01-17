失踪12小时．86岁老妇溺毙集水池 一名86岁华裔老妇昨早离奇失踪，12个小时后于晚上被儿子发现浮尸在住家附近一集水池中。

消拯人员下水打捞尸体。

（吉隆坡17日讯）一名86岁华裔老妇昨早离奇失踪，12个小时后于晚上被儿子发现浮尸在住家附近一集水池中。

广告

死者的儿子林棋顺（52岁）证实女尸是其失踪母亲邱来音，但对于母亲为何会溺毙池中却不得而知。

吉隆坡消防及拯救局行动室是于昨日晚上10时30分接获投报后，派员11人到文良港热水湖路人民组屋附近的集水池进行打捞工作。

集水池位于住家附近

林棋顺说，他昨早10时许到母亲位于文良港热水湖新村的住家，却发现母亲不知去向，他随后发布寻人启事寻找母亲，却徒劳无功。

他指出，至傍晚他放工，母亲依然音讯全无，于是继续在住家附近寻找；直至晚上10时许，他发现一具尸体在集水池中央漂浮；未料尸体打捞上岸后，竟然是其母亲。

死者遗体较后送往吉隆坡中央医院太平间解剖，家属今早领尸。

广告

长子：母亲不可能自杀

邱来音的长子林琪荃指出，母亲于昨天早上10时如常出门散步后失踪，家人目前不清楚母亲是否因失足跌落距离住家约400公尺的集水池内。

他说，母亲生前与弟弟林棋顺一起住，患有糖尿病及高血压，但不可能是自杀。