儿童界洗脑神曲．让韩商暴红 持有这首歌出版业者股权的韩国企业“三星出版公司”股价16日再度飙涨30%，直奔涨停，原因是新一代有关“企鹅”内容的洗脑神曲可望接力推出。

（首尔17日讯）红遍全球儿童界的洗脑神曲“Baby Shark”（鲨鱼宝宝）在YouTube的点阅率已超过21亿次，且连续第二周登上美国告示牌（Billboard）百大排行榜，持有这首歌出版业者股权的韩国企业“三星出版公司”股价16日再度飙涨30%，直奔涨停，原因是新一代有关“企鹅”内容的洗脑神曲可望接力推出。

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三星出版公司股价16日收盘大涨29.7%，报每股20,300韩元，9日也曾飙上涨停，今年来仅短短11个交易日，股价累计大涨近83%。

根据监管文件，该公司持有BabyShark出版业者Smartstudy公司的25%股权。

出现在这首歌曲影片中的蓝色鲨鱼相关产品已在亚马逊的美国网站被抢购一空，受欢迎的程度可见一斑。不这首歌旋律的洗脑程度，甚至让美国深夜脱口秀主持人吉米．金摩（Jimmy Kimmel）开玩笑提议，要把相关创作与负责人终身监禁。

现在Smartstudy公司打算复制鲨鱼宝宝的成功经验，进一步拓展以儿童为主的娱乐事业品牌Pinkfong，计划今年透过Netflix在北美推出一系列卡通与音乐短片。该公司共同创办人李承圭（Seung Kyu Lee，音译）表示，公司近期已签下各种商业交易，未来也可能与亚马逊的Alexa与字母公司的Google Home语音助理合作开发游戏。

这类洗脑歌受到欢迎，已让韩国逐渐成为一个娱乐大国。随着少男少女团体取得成功，像是防弹少年团（BTS）已与现代汽车、芭比制造商美泰儿等大公司签下商业交易，以及江南大叔Psy超过30亿点阅率的歌曲MV“Gangnam Style”带动韩国流行产业在国际崛起，这股“韩流”（K-pop）已扩大为50亿美元规模的产业。

至于SmartStudy则在儿童流行界找到利基，靠着令人上瘾、旋律朗朗上口且搭配舞蹈的影音产品专攻儿童与1到4岁幼儿市场。

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该公司是三名网络游戏产业的前员工在2010年成立，希望在成长中的智慧手机教育内容市场中拓展商机。随着鲨鱼宝宝一曲在2016年6月推出后受到欢迎，SmartStudy的业务也迅速成长，去年营收预期达370亿韩元（3,300万美元），净利营收也倍增至约50亿韩元。

李承圭指出，该公司下一步将为5至8岁的儿童开发内容，但内容不再局限于鲨鱼，而是会以企鹅为重心，原因是他自己很爱梦工厂动画电影“马达加斯加”里的企鹅角色。