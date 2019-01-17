FBI扣押伊朗女记者‧不人道对待遭谴责 正值美国和伊朗关系紧张之际，美国逮捕了一名在伊朗新闻电视台工作的女记者，但是未提扣押原因和指控。

正值美国和伊朗关系紧张之际，美国逮捕了一名在伊朗新闻电视台工作的女记者，但是未提扣押原因和指控。

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伊朗新闻电视台周三表示，这名女记者日前赴美探亲时遭到逮捕，罪名不明。59岁的哈希米，原名梅勒妮富兰克林，出生于美国，她上星期日抵达美国圣路易斯兰伯特国际机场时被逮捕，随后被送到华盛顿特区联邦调查局的一处拘留中心。

哈希米失联48小时后，她的家人才知道她被捕的消息。她在被捕2天后才获准和女儿联系。哈希米告诉女儿，美国对她就像对待罪犯，给好戴上手铐和脚镣。

据报她的儿子也一同被捕。五十九岁的哈希米，在伊朗国营电视台任职二十五年，负责英文台一个新闻节目。

拘留中心不让她戴头巾，给她提供猪肉。过去2天内，她吃了一包饼干。

伊朗外交部发言人卡西米说：“我们强烈谴责美国非法逮捕，并且不人道对待哈希米，要求他们尽快放人。”