回锅禁跨性别教会学校教课‧美第二夫人遭抨击 美国副总统彭斯的夫人凯伦重返校园教课，原是一桩美事，由于她选择的是禁止同性恋的弗吉尼亚州伊曼纽尔基督教学校而引发争议，至少有一个LGBTQ权利组织已经抨击凯伦的选择，人道主义团体也批评凯伦为甚么不选择一所欢迎所有人的学校呢？

美国副总统彭斯的夫人凯伦重返校园教课，原是一桩美事，由于她选择的是禁止同性恋的弗吉尼亚州伊曼纽尔基督教学校而引发争议，至少有一个LGBTQ权利组织已经抨击凯伦的选择，人道主义团体也批评凯伦为甚么不选择一所欢迎所有人的学校呢？

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这名拥有25年教学经验的美国第二夫人日前表示，自己将重返伊曼纽尔基督教学校教授艺术课，每周2次，直到今年5月学期结束。

在彭斯担任国会议员时，凯伦就在同一间学校教课长达12年，这次回锅希望再教孩子艺术，做喜欢做的事，让她感到激动。根据了解，她与彭斯的女儿也都在这间学校就读。

只是，这所伊曼纽尔基督教学校对跨性别有严重歧视，不但禁止教职员与学生参与或纵容同性恋行为，在人事上也不允许，凯伦的决定遭到挺同团体的抨击。据报，彭斯与凯伦都不支持同性恋。