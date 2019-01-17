“你的邮包藏毒涉洗钱”·主妇接诈骗电话失1.1万 一名巫裔家庭主妇误入电话诈骗集团圈套，以为被卷入贩毒和洗黑钱案，而遭骗子以配合国家银行调查为名诱骗将银行存款存入对方指定的银行户头，蒙受1万1000令吉的损失。

（八打灵再也17日讯）一名巫裔家庭主妇误入电话诈骗集团圈套，以为被卷入贩毒和洗黑钱案，而遭骗子以配合国家银行调查为名诱骗将银行存款存入对方指定的银行户头，蒙受1万1000令吉的损失。

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更甚的是，诈骗集疑团食髓知味，事后根据事主提供的手机号码联络上事主的丈夫，并告诉他事主“涉及刑事罪案”，所幸他机警挂断通话，随后带着受骗的妻子向警方投报。

梳邦再也警区主任阿兹林助理总监指出，事主日前接获一通自称来自快递公司的来电，对方谎称事主邮寄的包裹内有违禁品，不过事主坚决否认曾邮寄包裹。

他说，“快递公司职员”怀疑事主的身份被盗用，随即将通话转接到砂拉越警察总部，而接电话的一名警员告知事主，她邮寄的包裹内有毒品，同时警方也怀疑她洗黑钱。

“该通电话随后转接到自称有拿督头衔的高级警官处，这名警官威胁事主在扣捕和冻结财产两者选一，事主选择了冻结财产。”

他指出，事主随后根据对方的指示，将银行户头内1万1000令吉存款分3次汇入对方指定的银行户头，对方甚至安抚事主这是为配合国家银行的调查而必须这么做；对方同时也警告事主勿向他人透露此事，以免事情变得复杂。

他说，没想到老千得逞后，昨日竟致电事主的丈夫，后者才得知妻子上当。

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警方目前援引刑事法典第420（诈骗）条文调查此案。