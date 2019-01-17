利物浦大学被指种族主义‧校长亲向中国学生道歉 英国利物浦大学给国际留学生禁止考试作弊的通知特意以中文标出“舞弊”两字，被批种族主义后，校长亲自道歉。

英国利物浦大学给国际留学生禁止考试作弊的通知特意以中文标出“舞弊”两字，被批种族主义后，校长亲自道歉。

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利物浦大学女校长比尔通过大学中国的官方微博发布了中英文的道歉信，强调大学尊重文化多样性，并承诺今后会多加注意工作流程，确保类似事件不再发生。

事情缘由在不久前的英国学校考试季来临前，利物浦大学下属学生服务中心的福利咨询与指导部门发布了一份网上通知，警告学生考试不得作弊。

在通知下还画蛇添足地增加了引发争议的下面一段话：“我们发现我校的中国学生通常不熟悉英文中的‘作弊’一词，因此我们就此提供中文翻译：舞弊。”

这段英文的“舞弊”二字被用中文标出。

这个通知立即在中国学生和反对种族歧视的学生中激起强烈的批评。

有人在公众请愿网站《change.com》上发起请愿活动，要求利物浦大学公开道歉。目前在英国留学的45万海外学生中，中港台留学生占近10万人，多年来稳居人数第一。其中，利物浦大学在最受中国留学生欢迎的十大英国大学中名列榜首，2016年约有3200名中国学生。