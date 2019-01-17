闯神庙引发示威后‧印度再有女子攀登圣山 继两名印度妇女突破多年来禁忌进入一座神庙，引发大规模抗议后，再有一名妇女周三登上一座圣山。

继两名印度妇女突破多年来禁忌进入一座神庙，引发大规模抗议后，再有一名妇女周三登上一座圣山。

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38岁的萨纳尔告知英国广播公司（BBC），当地居民和示威者未阻扰她。女权组织表示，这是终结性别歧视运动的一大胜利。

阿加斯特亚山是喀拉拉邦第二高的山峰，更是徒步旅行者的天堂。它是世界上罕见的药用植物家园。

这座山以吠陀圣人Agasthya命名，禁止女性攀登。根据一些部落的说法，女性不应该触及阿加斯特亚山峰，因为山上雕像是象征单身独立的圣人，若犯禁忌可能导致整个世界的毁灭。

去年，印度最高法院推翻禁令，裁定无论哪种年龄阶段的女性都可以进入萨巴里马拉神庙，左翼政党执政的喀拉拉邦政府也支持法院的裁决。不久后，两名女子进入神庙，引发保守人士的强烈不满，继而传出示威集会。

图为萨纳尔登顶后，向随行人士与支持者表示谢意。