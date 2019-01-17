2年贪污近5万控21罪．前助理官员监3个月罚7万 40岁前卫生局助理官员，2年内滥用职权贪污受贿4万9155令吉，今天在法庭面对21项指控时俯首认罪，被判坐牢3个月及罚款7万5000令吉。

被告莫哈末拉查礼由官员押送离开法庭。（图：星洲日报）

（柔佛．新山17日讯）40岁前卫生局助理官员，2年内滥用职权贪污受贿4万9155令吉，今天在法庭面对21项指控时俯首认罪，被判坐牢3个月及罚款7万5000令吉。

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祓告莫哈末拉查礼，在昔加末卫生局任职助理公务员。他在被告栏聆听通译员花了15分钟念完控状，然后点头表示明白内容及承认罪行。

被告是于2016年6月23日至2017年11月8日，利用职权把当局在垦殖区或花园住宅区，举办灭蚊或预防水灾活动所负责的膳食，承包给自己的姐夫和嫂嫂，从中贪污受贿。

他受贿款额从500令吉至1万3000令吉不等，抵触了2009年反贪污法令第23（1）条文，并可在相同法令第24条文处罚。

在此条文下，可面对坐牢20年及罚款不少过5倍贿金或罚款1万令吉，视何者为高。

法官嘉玛鲁丁判处被告坐牢3个月及罚款7万5000令吉，若无法缴付罚款，则以监禁8个月取代。

被告闻判神色落寞，在法庭内与亲人拥抱，随后由反贪污委员会官员押送离开法庭。