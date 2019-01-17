擅展开反风化取缔行动．巴达尔队首领等9人延扣 巴达尔特攻队（BadarSquad）首领阿兹哈及一名队员，再被警方押上法庭延扣至本月19日，另8名昨天被捕的同党则延扣至本月18日。

阿兹哈（前排二）被警方押往法庭申请第二次延扣。（图：星洲日报）

（双溪大年17日讯）巴达尔特攻队（BadarSquad）首领阿兹哈及一名队员，再被警方押上法庭延扣至本月19日，另8名昨天被捕的同党则延扣至本月18日。

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早前警方消息指出，当局日前接获吉打州宗教局员的投报后，于本月13日晚上9时采取行动逮捕阿兹哈。

据悉，该组织之前在双溪大年展开反风化取缔行动而引起争议，而阿兹哈则坚持他们是遵循伊斯兰教义行事，以杜绝穆斯林作出违反道德的行为。

据知，巴达尔队已经在地方上活跃2年多，而曾经一带申请注册结社，遭吉打州社团注册局拒绝。

阿兹哈也于日前在其脸书上，公开警方的内部通讯记录，因而触犯官方机密法令，同时他们的反风化取缔行动也触犯社团法令。

今日有大批巴达尔队成员及支持者在法庭扣留所外等候，并在阿兹哈被警方押到时，高呼真主至大的口号。