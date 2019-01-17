新马第二通道·21日起停收付摩哆车过路费 从下周一（21日）起，摩哆车骑士使用新马第二通道时将完全无须支付任何过路费。

新马第二通道摩哆车过路费下周一起取消。（档案照）

（新加坡17日讯）从下周一（21日）起，摩哆车骑士使用新马第二通道时将完全无须支付任何过路费。

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《联合早报》报道，马来西亚政府去年11月宣布，本月1日起停收新马第二通道的摩哆车过路费。新加坡交通部后来回应将与大马看齐，从今年1月21日起相应取消第二通道的摩哆车过路费。

新加坡陆路交通管理局今天发文告指出，第二通道的摩哆车过路费将按计划从下周一起取消，并指新加坡长期以来的政策都是与大马过路费对齐。

不过，其他车辆在繁忙与费繁忙时段使用第二通道依旧须付过路费，如一般轿车在繁忙时段（上午5时至10时；下午3时至晚上11时）进出都须付2元5角（7令吉50仙），非繁忙时段（上午10时至下午3时；晚上11时至上午5时）须付1元3角（3令吉90仙）。

陆交局也提醒外国车辆车主与骑士，在通关时须把自动通行卡（autopass card）放在阅卡器中，就算摩哆车不收过路费也如此，这是为了在必要时支付外国车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）的费用。