赛夫丁：虽由校方招标．学校食堂售价受管制 国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁指出，虽然学校食堂经过招标程序让校方及家教协会等单位了解食物售价，但并不代表食物售价不受到该部的价格管制。

赛夫丁为霹雳和达纸箱工业第二新厂主持开幕前在看板签名留念。（图：星洲日报）

（意大利．巴里文打17日讯）国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁指出，虽然学校食堂经过招标程序让校方及家教协会等单位了解食物售价，但并不代表食物售价不受到该部的价格管制。

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他说，他已指示该部门雪州执法人员除了到食肆、商场、巴刹等地观察，同时也到学校食堂观察食物售价，以着手食物价格上涨投诉的问题。除了食物售价问题，此观察行动涵盖范围还包括是否标价、标价是否模糊等问题。

接逾4千食物涨价投诉

赛夫丁今日莅临巴里文打为和达纸箱工业第二新厂（HP2）落成主持开幕后的新闻发布会上，被询及食物价格上涨投诉事项时，这么说。

他指出，该部门接获逾4000个食物涨价的投诉，而目前有2项反应。除了上述一项，他对巫统青年团成立消费者团队来监督市场上物价一事表示欢迎及赞赏。

对于巫青团这项举动，他要求该部门的执法单位适当地关注巫青团消费者团队所公布的价格，以求市场上物价的管制能够作得更全面。