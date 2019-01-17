中国军舰访菲律宾‧杜特尔特任内第2次 菲律宾海军发言人扎塔表示，3舰中国军舰在菲律宾军舰引导下，驶进马尼拉第15号码头。

3艘中国人民解放军海军，即芜湖号导弹护卫舰、邯郸号导弹护卫舰和东平湖号补给舰周四亲善访问菲律宾4天，这是今年首次、也是总统杜特尔特2016年6月上任以来第2次。

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菲律宾海军发言人扎塔表示，3舰中国军舰在菲律宾军舰引导下，驶进马尼拉第15号码头。

中国军舰这次行程与南海争议无关，两国海军可透过持续接触加强彼此交流，也有助双方避免在海上发生“沟通不良或不当处理事件”的情况。

造访马尼拉前，这支中国护航编队也访问过柬埔寨。

前总统小阿奎诺执政时代，马尼拉与北京因南海争议交恶，在他6年任内，没有任何中国军舰来访。杜特尔特上任后调整南海策略，外交上也从“联美抗中”转为“亲中远美”，菲中关系迅速升温。

尽管如此，民调机构《亚洲脉搏》调查显示，高达64%的菲律宾人不信任中国，菲律宾人对美国的信任是84%，比2017年3月高出了5%。图为菲律宾欢迎中国海军军舰到访而在港口外，安排人员表演舞龙助兴。