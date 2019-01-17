王毅：影响中美关系‧台湾问题最敏感 王毅呼吁美方应坚持一个中国原则，恪守中美三个联合公报，切实反对台独势力及其分裂活动，慎重处理涉台问题。

（中国‧北京17日综合电）中国外交部长王毅表示，台湾问题始终是中美关系系中最核心最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。妥善处理这个问题对确保中美关系顺利发展至关重要。

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王毅呼吁美方应坚持一个中国原则，恪守中美三个联合公报，切实反对台独势力及其分裂活动，慎重处理涉台问题。

在涉藏、涉疆等问题上，美方同样应尊重中国主权和领土完整，停止干涉别国内政的做法。

尊重主权领土完整王毅日前就“中美建交40周年”接受中共官媒人民日报专访做以上表示。他在专访先强调台湾问题，再谈中美经贸磨擦。

他强调，“关键是尊重彼此主权和领土完整，尊重彼此社会制度和发展道路，尊重彼此历史文化和国情差异”。要坚持以建设性方式处理分歧和敏感问题，更要在求同存异的基础上努力聚同化异，确保中美关系不偏离正确轨道。

王毅还说，中美关系要行稳致远，归根结底在于两国民众的理解、支持和参与。双方应为此创造良好社会和舆论氛围，“不能任由一些人恶意攻击抹黑中美关系，毒化两国关系的社会基础”。

中国国台办周三抨击民进党当局领导人故意将“九二共识”与“一国两制”二者混为一谈，刻意误导台湾民众。