《人间音缘》创曲比赛．10强出炉26日决赛 马来西亚佛光山主办的2018《人间音缘》创曲比赛，经过激烈的初选，10强作品终于出炉！并定于1月26日举行决赛。

（八打灵再也17日讯）马来西亚佛光山主办的2018《人间音缘》创曲比赛，经过激烈的初选，10强作品终于出炉！并定于1月26日举行决赛。

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入围10强的作品有：人生是过客、人生试金石、天堂在哪里、光明、幸福是什么、家、心的触动、修心和Samadhi Life。这次参赛的作品，来自全马各州的音乐爱好者，令人鼓舞。

这项创曲比赛决赛，将于2019年1月26日（星期六）下午1时在Damansara Performing Arts Centre（DPAC）举行。评审阵容包括马来西亚王牌音乐人彭学斌、著名艺人黎升铭及本地中文乐坛音乐人王诗豪等。

主办方希望透过这次的创曲比赛，把音乐弘扬佛法的精神持续传递下去。此创曲比赛决赛欢迎各界朋友到场观赏，只需索票，免费入场。欲索票者，请联络：颜昕湉012-7052931。