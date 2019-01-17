江苏过期疫苗事件‧省委书记:严肃究责 娄勤俭说，江苏省各地都要深刻反思、彻底排查、堵住漏洞，食品药品事关生命健康，必须极端负责，容不得半点疏漏，这是最基本的态度问题。

（中国‧北京17日综合电）中国江苏省金湖县爆发使用过期疫苗，引发民众11日围堵县委大楼，并担心可能波及2万名孩童。中共江苏省委书记娄勤俭周三表示，要依法、依规、依纪严肃追究此事责任。

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《法制日报》官方微博周四发布，江苏省委书记、省人大常委会主任娄勤俭16日下午参加江苏省第13届人民代表大会第2次会议淮安市代表团审议时，针对金湖过期疫苗事件作上述表示。

娄勤俭说，江苏省各地都要深刻反思、彻底排查、堵住漏洞，食品药品事关生命健康，必须极端负责，容不得半点疏漏，这是最基本的态度问题。

从监管制度技术入手

娄勤俭强调，要从监管制度和监管技术两方面入手，完善疫苗生产、运输、使用和回收各个环节的相关机制，确保全流程监督、全过程跟踪、全链条追溯，对即将过期的药品要及时预警、及时处理。

这起事件7日曝光，当时有金湖家长反映孩子在黎城卫生院接种过期脊髓灰质炎（小儿麻痺）疫苗，有多人出现不良反应。

金湖县委县政府9日公告，确认存在疫苗过期问题。官方定性此次事件“管理混乱、工作失职、监管失灵”，共有145名婴幼儿在江苏金湖县黎城卫生院服用了过期小儿麻痺疫苗。但有指受影响的孩子恐达约2万人。包括金湖县疾控中心副主任杨万琴在内，已有3人丢官，另有多人被立案调查。