狮城南大研究新发现．榴梿种子可提炼食物胶 吃了榴梿后，榴梿种子也有用处！南大研究人员发现，榴梿种子可提炼成食物胶，并它变成食品稳定剂，有效凝聚不同食物不同成份，可用于蚝油、蛋黄酱和软糖等。

陈维宁教授（左）与研究人员李洁玲研发新科技，把无法食用的榴梿种子提炼成榴梿胶（中间的黑色物），作为食物稳定剂。

（新加坡17日讯）吃了榴梿后，榴梿种子也有用处！南大研究人员发现，榴梿种子可提炼成食物胶，并它变成食品稳定剂，有效凝聚不同食物不同成份，可用于蚝油、蛋黄酱和软糖等。

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《联合晚报》报道，新加坡人爱吃“水果王”榴梿，去年吃了约1200万个榴梿，而每个榴梿内有约300克种子，相等于全年共有约3600吨种子被丢弃。

为了升级提升（upcycling）食物中不可食用的部份，南洋理工大学的研究人员花了3年时间研发增值榴梿种子的方法。

可制作蚝油蛋黄酱软糖

带领研究的南洋理工大学食品科技教育计划主任陈维宁教授解释，他们把清洗好的榴梿种子切片，再拿去煮，然后放入离心分离机把食物胶提炼出来。

榴梿种子食物胶能成为食物稳定剂，也有乳化剂作用，把自然会分开的材料如油和水凝聚起来，制作成蚝油、蛋黄酱和软糖等。

目前，市场常见的食物稳定剂包括明胶（gelatine）和阿拉伯胶，前者由动物成份组成不适于素食者，后者则因气候变化而影响收成。因此，榴梿种子提炼的食物胶是更具可持续性的食物稳定剂，成本也更便宜。

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陈维宁说：“若我们善加利用榴梿种子，我们不只展示食物中不可食用的部份能以有成本效益的方式升级再造，也能体现它对社会和业界能带来的益处。”

这项科技去年底已成功申请专利，研究人员目前已与数家公司商谈，未来希望能把它商业化。

营养成份高利益生菌生长

榴梿种子营养成份高，有助于益生菌生长，也能延长益生菌的活性保存期。

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陈维宁说，榴梿种子富有氨基酸和脂肪酸，因此若把益生菌与榴梿种子提炼的食物胶结合在一起，益生菌能快速增长，而且每公升成本只需13元（39令吉），比一般商业所使用的的每公斤60元（180令吉）便宜许多。

此外，与榴梿种子食物胶结合在一起的益生菌能保存更久。益生菌与一般的商业稳定剂结合后，通常益生菌总数五周后已锐减，但若结合榴莲种子食物胶，可保存长大两个月。研究人员过后也可把它变成粉状，方便收集使用。