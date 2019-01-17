周强丢官 上海市长应勇接替‧传中国最高法院院长换人 中国最高人民法院院长周强丢官的传闻屡传不止，香港媒体周四报道，中国方面传出，被视为“习家军”的上海市长应勇将会接替周强出任最高法院院长。

（香港17日综合电）中国最高人民法院院长周强丢官的传闻屡传不止，香港媒体周四报道，中国方面传出，被视为“习家军”的上海市长应勇将会接替周强出任最高法院院长。

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《星岛日报》刊登评论文章指出，“陕北千亿矿权案”卷宗丢失一事，矛头直指周强，网传应勇将紧急前往北京，担任最高法院院长。

文章表示，应勇是中共总书记习近平的“浙江旧部”，曾出任浙江、上海高级法院院长，出任最高法院似乎也合理。

据分析，最近上海市政府出现人事调动，现任常务副市长周波有可能任升市长，这增加了应勇出任最高法院院长的想像空间。

中国中央电视台前主持人崔永元早前揭发最高法院丢失了“千亿矿权案”

卷宗，其后香港媒体纷纷指出，此事令周强势危并难安。

但3天前，周强主持了院内党组会议，并传达习近平及中纪委书记赵乐际在中纪委全会上的讲话，似乎有为自己辟谣的意味。

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所谓的“千亿矿权案”，是指榆林市凯奇莱能源投资有限公司与西安地质矿产勘查开发院的合作勘查纠纷案。