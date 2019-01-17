青年党报复特朗普言论‧内罗毕恐袭增至26死 肯雅首都内罗毕一个高级酒店及办公室大楼建筑群，周二遭伊斯兰激进组织青年党袭击，青年党宣称此举是报复美国总统特朗普早前承认耶路撒冷是以色列首都。恐袭增至21人遇难，包括美国及英国人；另外5名施袭者亦已身亡。

（内罗毕17日综合电）肯雅首都内罗毕一个高级酒店及办公室大楼建筑群，周二遭伊斯兰激进组织青年党袭击，青年党宣称此举是报复美国总统特朗普早前承认耶路撒冷是以色列首都。恐袭增至21人遇难，包括美国及英国人；另外5名施袭者亦已身亡。

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青年党周三发声明表示，受命于恐怖组织“基地”组织领袖扎瓦希里，其战士向该建筑群施袭。声明指：“这是回应特朗普无知的言论，以及他承认耶路撒冷是以色列首都的宣言。”

肯雅警方周三上调恐袭的死亡数字，称在现场再发现多6具尸体，另有一名警员突然伤重不治。据报，在消灭恐怖分子的行动中，有英国空军特勤队（SAS）参与。该SAS队员本来在当地训练特种部队，在今次恐袭中与当地部队合作，疏散生还者离开事发大楼。

经历911美商人不幸丧命据报，遇害的美国商人斯宾德勒曾经历911恐袭，没想到18年前与死神擦身而过，却在今年生日不幸丧命。

斯宾德勒出身于得州，当年在著名投资银行“所罗门兄弟”

任职分析师。他在911恐袭大难不死后离开华尔街，转到内罗毕经营投资公司I-D e vInternational。恐袭当日正是斯宾德勒的41岁生日，他如常到酒店的咖啡厅吃午餐，却因而死于恐怖分子手下。

早前有报道指，另有一名美国女子在内罗毕恐袭中死亡，但美国国务院证实，只有一名美国公民遇害。已为人父的英国男子波特亦死于今次恐袭，据报他为慈善机构工作。