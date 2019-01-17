税收局：通知推自愿申报计划．接电邮信件非被盯上 你有收到内陆税收局发出的自愿申报特别计划（SVDP）的电邮和信件吗？若你有收到，别担心！

沙宾：科技发达和大数据的时代，加上各国执法单位也加强合作，人民想要隐瞒不报财产是越来越难了。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）你有收到内陆税收局发出的自愿申报特别计划（SVDP）的电邮和信件吗？若你有收到，别担心！

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内陆税收局首席执行员拿督斯里沙宾说，这只是一般的通知信，并不是“被盯上了”。

他于今日出席大马会计师协会举办的自愿申报特别计划（SVDP）座谈会时说，税收局已经发出359万8412则电邮和472万7394封通知信给已经向税收局登记的纳税人，告诉他们税收局已经推行SVDP新计划。

“当纳税人收到上述信件时，他们感到忧虑。不少人联络我，包括一位知名人士。我告诉他，如果收到的是由电脑发出的信件，无需担心，只是一般的通知信。”

他指出，这是方便税收局在7月后审查时，纳税人没有借口说不知道税收局推出了上述新计划。

“我可以再度保证，在自愿申报特别计划中，任何提供和接收的资料，在法律上都会获得保密。在这个计划中，遵守法律的人士，可以避免在未来受到监督。”

若收102及103号通知信

需联络会计师

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他说，如果收到的是税收局根据1967年所得税法令第79条文发出的102、103号通知信，则需要联络会计师。

SVDP计划让纳税人有机会自愿申报他们没有记录在案的收入，包括在海外户头的收入。

根据这项计划，若在今年3月31日前自愿申报少缴的收入，纳税者只需缴交10%的罚款；若是在4月1日至6月30日申报，则需要缴交15%的罚款。

8万人未申报

或财产不寻常

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一旦过了6月30日的截止日期，则须根据法律缴交80%至300%的罚款。

另外，沙宾强调，在科技发达和大数据的时代，加上各国执法单位也加强合作，民众想要隐瞒不报财产是越来越难了。

他指出，税收局所鉴定的拥有未申报或不寻常财富的人约8万名，这个数目将会越来越多，因为税收局一直从其他国家收到大马人在外国的财务资讯。

税收局此前已经鉴定了共有7万9786个人、公司、组织、合作社和其他类别者拥有财产，或不寻常财富但未报税，或已报税但所报的与拥有的财富不相符。

“我们认为逃税是不道德的行为，必须予以遏止。”

他也分享一个有趣的故事，从小教导孩童了解税务的重要性。

“最好的方式是教导您的孩子，税务的意思就是你在吃冰淇淋时只能享用70%，另外30%吃不到的冰淇淋就是缴税了。”