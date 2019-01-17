德拟设严格门槛‧阻华为参与5G建设 德国《商务日报》报道，德国政府正积极考虑，以较严格的安全要求和其他方式，封杀中国电信设备大厂华为参与第5代（5G）行动网路建设。

（德国‧柏林16日综合电）德国《商务日报》报道，德国政府正积极考虑，以较严格的安全要求和其他方式，封杀中国电信设备大厂华为参与第5代（5G）行动网路建设。

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《商务日报》引用政府消息来源说，政府官员正在商讨设立华为无法达到的安全门槛，以有效阻挡华为参与5G建设，当局也考虑把更改德国电信法规，当成最后办法。

这显示德国政府立场已有所改变。华府提出警告后，德国当局去年10月告诉国会议员，没有任何法律依据可将任何供应商排除在即将举行的5G标案外。

警告华为网络设备 或有间谍入侵“后门”

美国官员曾向盟友表示，华为终究得听命于中国政府，同时也警告华为的网路设备可能包含允许网路间谍入侵的“后门”。

路透社报道，德国电信公司去年12月表示，将重新审视供应商策略，法国电信巨擘Orange则说，不会雇用中国公司建设法国新一代网路。

对此，华为说，有关安全疑虑全是空穴来风。《商务日报》引述华为创办人任正非所言，指华为从未接获中国政府要求，违法传送任何资讯。