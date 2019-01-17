19票逃过倒阁‧梅伊促合作寻脱欧出路 成功闯关后，梅伊在一份声明中促请国会下议院议员放弃成见，并表示将与议会各党派进行有建设性的合作，以共同寻求英国脱欧的出路。

英国首相梅伊再次赢得不信任动议，避过倒阁危机。梅伊随即促请国会下议院议员放弃成见，共同作出有建设性的合作。（图：法新社）

（伦敦17日综合电）英国梅伊政府提出的脱欧协议草案周二在国会下议院以悬殊比数遭到否决，在野的工党党魁科尔宾随即对梅伊政府提出不信任案，而周三投票结果显示，306票赞成、325票反对，梅伊政府赢得不信任动议，避过倒阁危机。

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成功闯关后，梅伊在一份声明中促请国会下议院议员放弃成见，并表示将与议会各党派进行有建设性的合作，以共同寻求英国脱欧的出路。

梅伊表示，她相信国会有义务找到一个解决方案兑现2016年脱欧公投的结果。

梅伊无意调整协议

梅伊于周三晚邀请了工党、苏格兰民族党与自由民主党等领袖会面，但工党党魁科尔宾没有出席。梅伊表示，对于科尔宾没出席感失望，但谈判大门仍然打开。科尔宾则表示，梅伊应排除无协议脱欧的可能性，他才会与梅伊政府开会。

梅伊发言人表示，梅伊并没有排除无协议脱欧的选项，而排除在欧盟关税联盟是政府的政策。梅伊仍然相信她的脱欧文本能成为英国脱欧协议的基础，政府不打算就不同的脱欧方案举行一系列的指示性投票，不同意延长《里斯本条约》第50条，梅伊仍决定按原订计划于3月29日脱欧。批评者认为，这意味着梅伊并无意调整那份此前在国会遭到各政党排挤的脱欧议案。

《伦敦时报》报道，欧盟正研究将英国脱欧时间推迟至2020年。据《泰晤士报》报道称，就推迟英国脱欧至甚么时间，欧盟内部出现分歧，初时的意见是只延迟3个月，至今年6月底，但由于德国和法国愿意推迟更长时间，因此，最新的方案是延期至2020年。