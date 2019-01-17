右眼全盲左眼弱视．卖纸巾“盲伯”阅报惹议 “盲伯”一边卖纸巾，一边“看”报纸，引发热议；七旬“盲伯”受访说因由，指自己是一眼失明一眼弱视，阅报是他多年习惯，因此即使已不太看得了，靠仅剩的视力来读报纸。

公众拍下阿伯读报纸的情形。（取自脸书）

（新加坡17日讯）“盲伯”一边卖纸巾，一边“看”报纸，引发热议；七旬“盲伯”受访说因由，指自己是一眼失明一眼弱视，阅报是他多年习惯，因此即使已不太看得了，靠仅剩的视力来读报纸。

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《新明日报》报道，一名网民近日上载了一张老伯坐在路旁读报纸的照片到脸书群组，并在贴文中写道：“找错误。”

老伯：靠仅剩视力阅报

一些网民马上评论，说这名在外卖纸巾的阿伯告诉公众自己是盲人，但却被拍下当众读报纸一幕。

根据照片，阿伯身旁放着一个红色牌子，上面用中英文写道：“我是盲人，不能工作，所以出来卖纸巾为生。请大家帮忙多多支持，谢谢。”

记者跟循线索在淡滨尼地铁站外找到了这名阿伯刘镇贤（72岁）。

他受访时表示，自己在这里卖纸巾不到一年，通常是下午前来，到晚上8时前离开。

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针对他是否真的是盲人的猜测，阿伯向记者出示了新加坡视障人协会的证件并表示，自己的确是右眼全盲，左眼则有弱视，光线较暗时就很难看到东西。

得悉自己被怀疑是“骗子”后，刘镇贤显得很无奈，“希望旁人未经求证不要胡乱猜测。”

他还透露，右眼是在20多岁时和友人玩耍，被弹珠射伤的，左眼也因年纪渐大导致视力退化。

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刘镇贤向记者出示了新加坡视障人协会的证件。

与妻相依为命

家住淡滨尼一带的“盲伯”刘镇贤透露，自己有着两段婚姻，约20年前与前妻分开后，再没有和妻子及两个女儿联系了。

他随后再娶，现任妻子来自中国，在新加坡一个工厂任职。

“有些公众给我一两块钱买纸巾，有的甚至放下钱连纸巾都不要的。我不赌不喝，一天下来逾20元（60令吉）的收入也够吃喝了。”

他在外时偶尔在光线充足处阅读报纸打发时间，但并非每个小字都能看清。