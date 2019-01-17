管理人：未接财政部通知信 . UTC“朝八晚七”不变 （美里17日讯）砂各地城市转型中心服务时间从下周二起“朝八晚五”消息不确实？美里城市转型中心经理希山指出，他和州内其他城市转型中心管理人至今都没有接获缩短服务时间的正式通知信。

（美里17日讯）砂各地城市转型中心服务时间从下周二起“朝八晚五”消息不确实？美里城市转型中心经理希山指出，他和州内其他城市转型中心管理人至今都没有接获缩短服务时间的正式通知信。

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“我向其他地区同事确认，大家都没有收到社交网广传缩短服务时间官方通知，因此各城市转型中心服务时间仍会根据财政部秘书长阿末巴德里12月12日签发的正式通知信，即周一至周日早上8时至晚上7时。”

网传无署名“文告”不作准

希山说，除非接获有财政部信签标志、官员署名和签名的官方通知信，否则以社交网广传却无署名的“文告”是不能作准。

“根据财政部指示，国内所有城市转型中心今年1月2日起周一至周五服务时间是从上午8时至晚上7时，若以日前宣布设在西马购物中心的城市转型中心将改为下午1时至晚上10时的说法是可以成立的，毕竟这是配合购物中心开放时间，但其他城市转型中心服务时间再次缩短的消息并非确认的消息，因为我们到目前为止都没有接获通知。”

“我们只从报章新闻得悉砂、沙、纳闽各地城市转型中心服务时间于1月22日起更改，即早上8时开放至5时，但这不是经官方确认的消息。我们没有收到正式通知信，就连其他政部门官员也向我求证消息。”

希山指出，在社交媒体和报章广传的文告没有署名和签名，没有人知道是由谁发出的，连政府部门官员都感到混淆。

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财政部：秘书长通知为准

“我本身昨日就此事联络财政部，所得的回应是一切以秘书长发出正式通知为准。”

希山也说，美里城市转型中心设有国民登记局、陆路交通局、移民局、政府诊所、砂各政府机构服务中心等，若服务时间改为朝八晚五，他必须向这些使用城市转型中心的各政府机构发出正式通知信。

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