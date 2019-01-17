刑事罪查窃取商业技术‧美料很快起诉华为 《华尔街日报》报道，美国联邦检察官正对华为进行刑事调查，原因是这家世界电信设备龙头涉嫌窃取美国企业的机密，检方可能很快就起诉华为。

美国联邦检察官据报正在调查中国科技大厂华为涉嫌窃取美国企业的商业机密，并且可能很快就会公布起诉书。（图：法新社）

（华盛顿17日综合电）中国电信业巨擘华为再遭美国盯上！《华尔街日报》报道，美国联邦检察官正对华为进行刑事调查，原因是这家世界电信设备龙头涉嫌窃取美国企业的机密，检方可能很快就起诉华为。

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美国这个举动恐怕会进一步加剧中美两国的紧张关系，尤其是去年加拿大应美国要求，逮捕了华为首席财务长、也是创办人任正非的女儿孟晚舟。

《华尔街日报》引述消息人士透露，美国联邦检察官正刑事调查华为是否窃取美国商业伙伴的技术，而且已经有明显进展，可能很快会提出起诉。

报道说，此次调查有一部份是针对华为的多项民事诉讼，其中包括西雅图一个陪审团认定华为盗用T-Mobile位于华盛顿州贝尔维尤的实验室的机器人技术。

该报引述消息人士指，一名西雅图法官裁定华为不当使用T-Mobile位于华盛顿州实验室的“Tappy”机械人技术，该技术是运用于T-Mobile内部测试智能电话。联邦检察部门因此展开调查，并已经进入最后阶段，相信很快会正式提出起诉。

目前华为公司和华盛顿州西区检察官办公室的发言人都不愿就这项报道发表评论。

《华尔街日报》指华为曾经为有关官司提出抗辩，但承认有两名员工行为不当。

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另据报道，美国两党议员周三提出法案，禁止向华为、中兴通讯及其他违反美国制裁或出口管制法的中国电信公司出售美国芯片或其他组件。

该法案名为《电信拒绝令执行法》，由两名共和党籍议员，包括参议员科顿和众议员加拉格尔，及民主党籍参议员范霍伦和众议员加耶戈在参众两院提出，旨在要求美国总统特朗普禁止向所有违反美国制裁法规及出口管制禁令的中国通讯企业施行出口禁售令。

共和党议员科顿说：“华为实际上是中共的情报收集臂膀，首席执行长更是人民解放军的工程师。”

民主党议员克里斯范霍伦在声明中说：“华为和中兴是同一个硬币的两面，两家公司一再违反美国法律，对美国国土安全利益构成重大风险，因此必须追究到底。”

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多国查华为

华为是全球最大的电信设备制造商，不过最近在多个国家受到审查。华为创始人任正非日前罕见的接受国际媒体采访，驳斥他的公司为中国政府进行间谍活动。

任正非女儿孟晚舟12月被加拿大拘捕，正面临引渡到美国。她涉嫌于2009年至2014年间，透过Skycom的香港公司与伊朗进行非法交易，违反美国的制裁禁令。这宗事件导致加拿大与中国关系紧张，有多名加国公民在华被捕，美加两国外长周三通电话，双方对于多名加国公民被中国政府任意拘留或作出基于政治考虑的裁决，感到非常忧虑。

另外，波兰国家安全局早前以从事间谍活动罪名，逮捕华为驻华沙销售总监王伟晶及一名当地国家安全局前高官，内政部长又呼吁北约和欧盟应就是否将华为排除在市场之外制定共同立场。