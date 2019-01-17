10亿人挨饿20亿人“吃错”‧少肉救己救地球 许多研究报告已显示，全球温室效应与养殖动物有关，并警戒人类少吃肉以爱护地球，但你知道人类生产和食用的食物实际上造成的人类的死亡及对地球造成的破坏力有多大吗？

营养、农业和环境专家联合研究的最新报告中呼吁人类少吃红肉。图为美国有餐厅推出 一个号称“不可能的汉堡”，“汉堡肉”是小麦蛋白、椰油、马铃薯蛋白等做成的，虽然不是真肉，但能提供人类所需的蛋白质。（图：美联社）

（法国‧巴黎17日法新电）许多研究报告已显示，全球温室效应与养殖动物有关，并警戒人类少吃肉以爱护地球，但你知道人类生产和食用的食物实际上造成的人类的死亡及对地球造成的破坏力有多大吗？

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地球遭受“灾难性”破坏3

0多名研究者在《柳叶刀》医学期刊发表研究指出，人类必须大刀阔斧地改变饮食习惯和生产食物的方式，以避免数百万人的早死案例和对地球造成“灾难性”的破坏。该研究总结出一套依区域不同而略有不同的饮食表，揭露他们口中对地球和人类健康都最为理想的饮食方案，包括坚果、蔬果和豆科植物摄取量加倍，肉和糖摄取量减半。

蒂姆朗是伦敦大学教授，并领导E A T-Lancet委员会的政策。他也是编辑这份50页研究的联合作者之一。他向法新社说：“我们现在身处灾难性状况中。”

这项“地球饮食”是《柳叶刀》委托执行的3年研究成果，有来自16国的37位专家参与。

这项具里程碑意义研究报告显示，目前有近10亿人在挨饿，另有20亿人因吃了太多“错”的食物，造成肥胖、心脏疾病和糖尿病盛行。而根据“全球疾病负担”最新的研究报告显示，不健康饮食习惯所占的可避免早死的案例，每年高达1100万人。

2050年100亿人难喂饱

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与此同时，全球粮食体系又是温室气体的最大单一排源，而温室气体又是造成生物多样性流失的最大推手，还是导致致命的海藻在海岸线和内陆水道蓬勃生长的主因。

农业用地占据了近一半的地球陆地，农业也用掉了70%全球的淡水供应。

目前全球约有77亿人口，预估将再2050年达到100亿人，届时地球上的食物恐怕无法养活所有人，地球也难以承受大规模农耕或饲养食用动物的负担。

《柳叶刀》总编辑霍顿称：“在20万年的人类历史中，我们首次面临严重的地球与自然同时失衡的状态。”

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全球农业革命刻不容缓

联合作者之一的德国波茨坦气候影响研究所总监罗克斯坦姆说：“要想在2050年有机会在地球可接纳人类活动能力的限度内，喂饱100亿的人口，我们必须奉行健康饮食，减少食物浪费，以及投资技术降低对环境冲击。”

他说：“这是可行的，但必须进行全球农业革命。”

科学家已表示，如此不但可让地球少受大量农耕或饲养食用动物的伤害，也能减少因饮食而引起的疾病。预估，若此菜单被地球人广泛采纳，未来每年可拯救约1100万人的性命。

改变饮食救地球 欧洲少吃肉 亚洲少吃鱼

配合这项研究，全球科学家也提出了一份“救地球菜单”，要欧洲人少吃肉、亚洲人少吃鱼，靠饮食改变救地球也造福下一代人类。

这份由全球37名科学家所列出的“救地球菜单”是一个每日约2500卡路里的饮食范本，食物仍有鱼有肉和奶制品，但所占比例比现代西方饮食少很多，科学家建议食用大量蔬菜水果，并以坚果和豆类当作主要的蛋白质来源。

蒂姆朗说：“我们并不是要大家都吃得一样。但广义而言，特别是在富裕的国家，就是减少食肉和奶制品，以及多吃菜。”对于那些富裕的国家及许多正在新兴的国家如中国和巴西则肉类的需求量应该减少五至十倍。

简单来说，这份建议菜单就是要欧洲人少吃牛肉、亚洲人少吃鱼、非洲人少吃淀粉类植物。

牛肉是主凶

牛肉是主凶。牛只不只排放大量造成地球暖化的温室气体甲烷，而且为了养牛，许多可吸碳的森林，绝大部份在巴西，每年都被大肆砍伐成牧地。

罗克斯坦姆说：“对气候而言，如今我们知道降低煤碳的使用是可以轻易达成的目标，因为它是化石燃料中最肮脏的。而在食物方面，与之相等的，就是榖类喂养的牛只。”

要用上至少5公斤的榖类才可以生产出一公斤的肉。而且当牛排或羊排上桌时，几乎有30%最终是被弃于垃圾桶内的。

被指走极端路线引关注

研究报告激怒业者

这份建议减肉减奶的报告激怒了养殖业者和奶制品业者，以及一些专家。

欧洲乳业协会秘书长安东指出，乳制品富含营养和维他命，说这份报告“走极端路线来掀起注意力，但在提供饮食建议时，我们必须负起更多责任”。

伦敦经济事务研究所的史诺登则抨击该报告“揭露了家长式提出者的全部议程”。

不过报告撰写人之一的蒂姆朗表示，他们已经预计到会有这样的攻击。他指出，反击这份报告的一些食物公司或许已意识到若他们不去顺应情况的话，他们可能没有未来的事实。

他说：“问题是，我们是眼看危机就要到来，又或是现在就开始计划行动呢？”

一些跨国组织则正面或谨慎地看待这份研究报告。世界可持续发展商业理事会发声明说：“我们需要各国政府通过使用一致的健康及达到可续性要求的国家膳食指南，以及重新利用农业补贴来促进变革。”