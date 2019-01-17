黄中多2千 . 5独中获政府拨款 （诗巫）诗巫5所独中获政府拨款，公教中学、光民中学、公民中学和建兴中学皆获得19万3000令吉，黄乃裳中学则获19万5000令吉。

公教中学校长郑文牍（右）从财政部长林冠英（右三）手中接过模拟支票，右二是教育部副部长张念群。

（诗巫）诗巫5所独中获政府拨款，公教中学、光民中学、公民中学和建兴中学皆获得19万3000令吉，黄乃裳中学则获19万5000令吉。

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建兴中学由董事长张锦兴出席1月11日在新纪元大学学院礼堂举行的移交拨款仪式，其他4所独中则由校长出席，即公教的郑文牍、光民的王淑凤、公民的林显隆和黄乃裳中学的卢友雄。

诗巫5所独中校长受询时指出，拨款已进到各校董事部户头，将由董事部策划善用。

非依据学生人数

据董总向教育部提呈的《全国华文独中拨款学校名单》，当中列出44所独中获19万3000令吉、2所获19万4000令吉和16所获19万5000令吉。

诗巫仅有黄乃裳中学获19万5000令吉。据了解，拨款多寡并非依据学生人数，因为获拨19万5000令吉的学校，有些学生很多，有些则很少。各校校长表示不了解拨款的细则，有关安排由董总负责。

常年筹款活动照跑

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校长们认为，上述拨款有助减轻独中经济负担。不过，校方还是会照常进行常年筹款活动，因为拨款未足以应付办学经费。



光民中学校长王淑凤（右）领取19万3000令吉的模拟支票。