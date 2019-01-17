谢富年：拯救淌血地球．永续发展改善生活品质 双威集团创办人兼主席丹斯里谢富年决定通过实现联合国永续发展目标（UNSDGs），改善马来西亚的生活品质。

丹斯里谢富年博士和其基金会捐献500万令吉予喜洲华小提升校舍及设备。图为霹州大臣与谢富年在主持该校新行政楼开幕仪式后，探访学生。（图：星洲日报）

（八打灵再也17日讯）因在成长过程中，目睹贫穷困顿对家庭的影响，尤其缺乏优质教育导致无法前进及进步，双威集团创办人兼主席丹斯里谢富年决定通过实现联合国永续发展目标（UNSDGs），改善马来西亚的生活品质。

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谢富年出生于霹雳州一个以采矿为主的小镇布先（Pusing），他描述，小镇因采矿工作留下许多废矿池，影响景观美感，犹如难看的伤疤。

见证贫穷如何影响家庭

他说，当周遭都不重视时，让他愈加意识到缺乏高质量的教育，对人们带来的困境及危害，而他对永续发展的概念，就是从此而来。

谢富年于去年5月在新加坡参与由瑞士联合银行（UBS）主办的论坛上分享其个人经历，他见证贫穷如何直接影响家庭，特别是在教育方面，也阻碍了他们前进及进步的空间。

“贫穷及环境退化对我不是抽象的，这是我亲身经历的一部份，让我确信教育是摆脱贫困的最佳途径。同时，我们也需拯救正在淌血的地球。

“在不知不觉中，这些事物灌输了我对于永续发展的概念。当时间到来时，这些童年记忆也引导我创业及经营慈善事业。”

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双威集团为了迎合17个联合国永续发展目标（UNSDGs），在国内所有项目中如教育、慈善、环境保护工作中实施各种措施，以实现这些目标。

提供终身学习机会

在教育方面，谢富年基金会（JCF）通过提供具包容性及公平的优质教育，以及为所有人提供终身学习的机会，以实现第4个联合国永续发展目标。

谢富年认为，教育不应是一项营利性的业务，而他在有能力时成立该基金会，并把他在双威教育机构的股份赠予谢富年基金会。

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“这份‘礼物’的价值是7亿2000万令吉，现已超过10亿。”

该基金会自2005年起已发放超过4亿令吉的奖学金，让数以千计的学生从中受惠。谢富年说，他的个人目标是，在他有生之年捐助超过10亿令吉。

谢富年（右五）与拉兹曼（右六）与Rise Against Hunger运动志工们开心合影。（图：星洲日报）

“返校计划”助弱势学生

因深知从小接受优质教育的重要性，双威推出了“返校计划”，帮助来自4州59所学校共3700名的弱势学生。这些学生来自B40家庭、孤儿院、处于危难或是无国籍学生，当中来自柔佛的11所学校、7所来自槟城、3所雪州及霹雳州38所学校。

双威也为600名来自蒲种柏兰岭国中及157名爱心联盟辅导学校（SJBK）学生提供学习用品。

推出永续发展管理硕士课程

除了金钱援助，双威教育集团于去年10月推出了永续发展管理硕士课程，为不同学术背景的人士提供优质教育。首批入学名额已满，并于今年1月开课。

这项课程旨在培育更多具备多元学科背景的人材，使他们能够熟练地运用分析及系统思维，管理和解决全球关注的问题。

在培养企业家人才方面，双威与KKFund合作成立风险投资基金“Sun SEA Capital LP”，计划在我国、泰国、新加坡、印尼、菲律宾、越南及香港的数码创业公司投资5000万美元。

推介双威创新实验室

该集团也于去年10月初推介双威创新实验室（iLabs）及双威iLabs Makerspace，并与谷歌、IBM、日立双威信息系统、Xperanti物联网及通用电气公司合作，为学生及企业家提供协作空间及创新工具，如3D打印机、激光切割机及电子设备。

双威也与欧盟委员会、美国加州大学伯克利分校及矽谷加速器A3Global Collider合作，资助东南亚社会创新网络、开发创业项目、培育初创业者等，为学生及企业家提供额外资金来源、指导，并与国际市场的联系。

零食物浪费运动，将酒店有多的食物提供给贫困家庭。（图：星洲日报）

致力实现零饥饿目标

除了教育，双威集团致力于实现零饥饿目标，并于2017年6月与克切拉香积厨（Kechara Soup Kitchen）合作推出了零食物浪费计划（#zerofoodwastage）。

双威集团副执行主席丹斯里拉兹曼说，许多国人幸运地拥有丰富的食物，或许没有想到每年斋戒月浪费的食物多达27万吨，因此教育公众、为无家可归的贫困人口提供食物非常重要。

双威也为贫困人口发起“Rise Against Hunger”运动，过去5年内，双威为我国、东帝汶及柬埔寨较贫困的社区，提供超过100万份的营养丰富的餐食，至今有数千个家庭从中受惠。

去年8月，1750名来自怡保、槟城、巴生河流域及新山的双威员工，志愿为上述3个国家的贫困家庭准备了50万份的食物，并在6个非政府组织的协助下派发食物，包括柔佛Rotary CentennialClub、Sahabat Orang Asli、沙巴Rotary Club KK South、砂州古晋Rotary Club、东帝汶Salesians Missions以及柬埔寨的One2One。

再生手工皂计划助孤儿院

为实现第12个联合国永续发展目标，双威酒店集团于去年7月启动Soapful再生手工皂计划，将酒店的旧肥皂加工成再生肥皂，协助儿童之家及孤儿院赚取额外收入。

在主要合作伙伴Ecolab、Kinder Soaps及雪州青年社区的协助下，自去年7月开始收集旧肥皂、加工及指导特定孤儿院制造再生肥皂，日前已将1000块再使用肥皂赠送予Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Darul Ehsan Malaysia（PKAYDEM）。

这些肥皂可供个人使用，也可出售给公众赚取收入，但只限于特定孤儿院。

双威酒店集团区域总经理梁伟强说，除了造福环境，此计划也帮助特定孤儿院降低成本，并让孩子具备商业技能，利用帮助这些生活技能来创业，打破贫困的循环。

谢富年（左）与能源科艺环境部长杨美盈为永续发展管理硕士课程主持推介。右为杰弗里．萨克斯。（图：星洲日报）

移植树木恢复生态系统

谢富年说，吉隆坡双威城原是被开采及冲蚀的土地，自80年代初，移植超过2万5000棵树，恢复了生态系统。

“现有超过150种类的动植物，你甚至可以在地底找到蚯蚓。

“这座城市几乎50%是开放空间，24%是绿地，这两个数字都远高于规定的最低水平。为达到政府规定的饮用水标准，双威于2017年建造水处理厂，以净化两个沉没的采矿湖水。”

他说，双威城将建设一个综合发电厂，利用天然气发电及冷热水，以减少碳排放量，将双威城打造成21世纪“智慧永续城市”的典范。

怡保万雅岚温泉度假村风景优美，坐落在原始的热带森林中。（图：星洲日报）

实施系列节能及高效措施

为实现第11个联合国永续发展目标一致，吉隆坡双威城（Sunway City Kuala Lumpur）已实施一系列节能及高效措施，包括设有滤水厂及雨水收集槽，以节约用水、超过3000架24小时闭路电视监控、每5分钟一趟电动巴士，以及连接双威大学、双威金字塔、双威主题乐园、双威医药中心等的走道（Canopy Walkway及Eco Walk）。

双威也计划实施智能交通灯，只有在附近有车辆或行人时才会转红。

怡保双威城是在不破坏任何自然景观的情况下发展，而万雅岚温泉度假村（Banjaran Hot Springs Retreat）坐落在原始的热带森林中，拥有一系列自然景观，包括拥有2亿6000万年历史的古生代石灰岩洞及温泉。

该度假村在获得2012年世界不动产联盟（FIABCI）全球卓越奖，以表彰双威在环境保护及永续发展方面所做的努力。