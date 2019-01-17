诗巫独中师生享9天春假 （诗巫17日讯）诗巫独中学生将于2月2日（星期六）至10日（星期日）放假，享有9天的新年假期。配合农历年到来，各独中也筹办新春活动。

（诗巫17日讯）诗巫独中学生将于2月2日（星期六）至10日（星期日）放假，享有9天的新年假期。配合农历年到来，各独中也筹办新春活动。

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挥春作品带回家

公教中学校长郑文牍透露，该校将于1月29日（星期二）下午1时30分，举办全校师生挥春活动，让学生体验和了解挥春的意义。挥春后，学生们可将各自的作品带回家，贴在家里迎春。该校有1217个学生，包括200个初一新生。

他说，公教也将于2月16日（星期六）早上时段举办元宵园游会，届时各班级学生将穿上新衣到学校参加园游会活动。

布置课室接新春

黄乃裳中学校长卢友雄说，师生享有9天新春假期，无需补假。师生们近日开始在课室进行新年装饰，增添新春气息。

他说，该校全校约有830个学生，包括148个初一生。董事部近年来持续加强学校软硬体设施。

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学生挥春迎新年

光民中学校长王淑凤指出，该校将于2月1日（星期五）举办本年度校内挥春活动，届时各班级学生将一起挥春，隔天便开始新春假期。该校有180个学生，包括21个初一新生。

她透露，该校持续加强学校软硬体设施，比如校方加强保安，在多个角落增加闭路电视摄像头的装置；为篮球场增建一道档雨墙。

公民中学校校长林显隆称，该校将于2月1日进行挥春活动，让学生们齐挥春迎新年。该校今年有112个学生，其中有23个初一生。

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新春联欢团拜

建兴中学校长郑尚信指出，该校将于1月24日（星期四）下午举办挥春活动。该校校友会将于2月10日（星期日，年初六）在学校举办新春联欢会，2月11日（星期一，年初七）举办团拜。

该校全校有165个学生，包括41个初一学生。他说，过阵子或许还会再增加数个初一新生，因为有些学生到国中一段时间，若无法适应，将转校到独中。