彭大臣向金马仑选民保证‧南利不是“政治青蛙” 彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪以国阵彭亨州主席之名保证，若国阵候选人南利莫哈末诺中选为金马仑国会议员，将不会成为“政治青蛙”，并且强调国阵已设“方法”阻止南利莫哈末诺跳槽。

（金马仑17日讯）彭亨州务大臣拿督斯里旺罗斯迪以国阵彭亨州主席之名保证，若国阵候选人南利莫哈末诺中选为金马仑国会议员，将不会成为“政治青蛙”，并且强调国阵已设“方法”阻止南利莫哈末诺跳槽。

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他也敦促媒体不要听信谣言，并指国阵已对此预留后路。国阵也已从过去的经验中学习应对此事，也借此向金马仑选民保证此事。

他今午于丹拉那打的国阵金马仑国席补选行动中心与国阵竞选机制代表展开闭门会议之前，受媒体询及南利莫哈末诺并非是国阵任何一个成员党的党员，谣传或会于中选后跳槽一事，作出回应。

他也就前首相拿督斯里纳吉到金马仑为国阵助选表示，巫统上下会与纳吉一起走动，他们将以团队形式助选，包括伊斯兰党也是属于同一团队，而纳吉任相时造福原住民，为原住民建屋修路、兴建清真寺等。

他对金马仑的原住民不满原住民发展局声称州政府没钱无法给予协助时表示，原住民发展局是由联邦政府管辖，非州政府，以前该局是有钱的，包括为原住民免费建设房屋。

相信选民会作明智决定

另外，针对希盟阵营全力直捣日莱选区会否动摇国阵票仓，也是日莱州议员的旺罗斯迪认为，此现象是平常事，国阵也是总动员到日莱拜票，他也相信当地的选民会作出明智决定，并且会比较希盟执政前后的政策差异。

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询及国大党领袖曾反对拱手相让金马仑国席，并且不同意南利莫哈末诺出任候选人时，他驳斥此事指并非是国大党，或许只是其中的一两人。他也不确定此事，惟当他与国大党谈时，过程一切顺利，因为彼此是一家人。

土地属州政府权限

致力助农民获临时地契

询及金马仑临时地契耕农的问题，旺罗斯迪指出，土地是归属州政府权限，州政府也会致力协助农民取得临时地契，并且每年批准更新临时地契，因为当局体恤农民以务农维持生计，种植的蔬果也会出口至国外。

“金马仑县内51名菜农和花农，以及蓄水地耕种者于去年杪也获得彭亨州森林局发予准证，以在森林保留地进行农耕活动。

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即使没有补选，州政府同样发放准证给当地农民。”

他也举例，仅是于丹拉那打，当局已批准土地面积达2400公顷的临时地契，相等于金马仑土地面积的3.5%，而森林永久保留区则占地55%的土地面积。

受询及许多农民申诉申请更新临时地契多年却无下文，他反问媒体，到底是谁说的？媒体是要相信农民的话，还是他的言论呢？农民无须对此感到恐惧，州政府过去也没收回农民的土地。

分阶段派临时地契

他说，州政府接下来也会继续发放临时地契予丹拉那打农民，不过会分阶段进行，不可随意发放土地，必须经过当局的测量及勘察，也需时进行监督工作，以便所有的农民都获得农耕地，并非是当局不发放临时地契。

提及“象牙行动”易名为“永续行动”的政策差异时，他揶揄希盟政府，指目前只是名字不同而已，实施的方针却一样，因为“象牙行动”是由国阵推动，而“永续行动”则由希盟主导。或许接下来希盟会修改相关行动的方针则不得而知。

至于金马仑农民也投诉当地适逢周末会出现塞车问题，他表示，当局早已向联邦政府申请拨款，以从甘榜拉惹至冷力建设绕道工程，由于此工程需耗资6亿令吉，州政府无法承担此庞大经费。