“别因我到金马仑助选而不安”‧纳吉要林吉祥放轻松 前首相拿督斯里纳吉今早准备动身前往金马仑助选时，不忘贴文揶揄行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥，听闻林吉祥知道他来金马仑助选而感到不安，隔空喊话要对方“放轻松一点！”

（金马仑17日讯）前首相拿督斯里纳吉今早准备动身前往金马仑助选时，不忘贴文揶揄行动党依斯干达公主城区国会议员林吉祥，听闻林吉祥知道他来金马仑助选而感到不安，隔空喊话要对方“放轻松一点！”

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近日来积极在社交媒体贴文，犹如“网红”般的纳吉，会从今日起（17日）至19日一连三天，以本地人的姿态前往金马仑，为国阵候选人南利莫哈末诺站台助选。

他今早约11时在其脸书粉丝专页贴文，笑称他在打巴休息站购买著零食，听闻林吉祥对于他来金马仑助选而感到不安，喊话对方“放轻松一点”。

心情大好抵步金马仑时，热衷于脸书粉丝专页贴文及打卡的纳吉，再度与粉丝互动及分享其行踪，笑称他已经抵达金马仑，此行到来只是购买草莓，不忘也敦促行动党不要感到太压力。

有关的两则贴文也引起网民热烈的回响，每则贴文于短短数小时内获得近2万人点赞、近2000人留言及超过1200人分享。