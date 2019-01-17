网传与4公司有裙带关系．希维尔澄清没直接批AP 土地及天然资源部长希维尔否认有关网上流传该部跟4家有裙带关系的公司进行直接会谈并取得出口河沙准证（AP）的信息。

英达丽水机构首席执行员法依查奥曼（中）向希维尔讲解瓜拉沙花区域污水处理站（SEN330）第三计划；左一为查尔斯；右二起为森州行政议员威拉班、以及水务、土地及天然资源部秘书长拿督祖丽娜。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉17日讯）土地及天然资源部长希维尔否认有关网上流传该部跟4家有裙带关系的公司进行直接会谈并取得出口河沙准证（AP）的信息。

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他指出，根据2017年海关（禁止出口）附表2所列的出口材料如河沙，任何单位欲取得相关出口准证，必须由该部门核准，而且必须按照程序申请。

他强调，相关流传的讯息是完全有误，他相信有关流传是由巫统网民所提出。

他今日出席国家水务委员会（SPAN）移交瓜拉沙花区域污水处理站（SEN330）第三计划给英达丽水公司后，在新闻发布会受询时补充，在未取得该部审核与批准之前，欲申请该准证的公司必须先符合条件，同时也必须获得州政府的批准。

“因此，任何公司在符合条件的情况下，都可以申请出口河沙准证，因此没有所谓的直接会谈情况。”

正视内部文件传开

不过，他坦言，当局确实审查了有关的4家公司及给予批准，但却未颁发有关许可证给这些公司，而且当中没有一家公司是他的亲信。

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他强调，当局会认真看待内部官方文件传开的问题，并将会进行内部调查，以确保不会再有类似事件重演。