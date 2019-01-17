拟策要FELDA转亏为盈．经济部列明年首要事项 经济事务部列出了2019年的数个首要优先事项，包括完成联邦土地发展局（FELDA）转亏为盈计划的白皮书、参与朝圣基金局重整计划，以及评估大马发展银行（BPMB）的定位并解决其内部问题。

（吉隆坡17日讯）经济事务部列出了2019年的数个首要优先事项，包括完成联邦土地发展局（FELDA）转亏为盈计划的白皮书、参与朝圣基金局重整计划，以及评估大马发展银行（BPMB）的定位并解决其内部问题。

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该部在今日发表的文告中表示：“经济事务部将确保政府落实向垦殖民所许下的承诺，即通过继续为他们提供生活补助金。

“此外，经济事务部还将和财政部一起参与朝圣基金局的重整计划，以重建这个标志行的机构；以及开始评估大马发展银行的定位，以及解决其内部挑战。”

筹划2020年后发展框架

文告表示，经济事务部也已开始筹划2020年之后的发展框架，以制定国家更长远的社会经济发展方向，并检讨现有的规划程序和机制，以改善大马的发展计划。”

“经济事务部将牵头数个有关未来挑战的社会经济研究，包括对第四波工业革命展开研究，以让我国做好准备，迎向将改变人们生活方式的未来科技冲击。

“经济事务部还在审查现有的规划程序和机制，以改进大马的发展规划。在制定国家发展时，将考虑各个群体的参与和人民的愿望，以确保经济增长继续具有意义、包容性和整体性，并使大马再次在全球舞台上大放异彩。”

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文告中也列出经济事务部自去年5月12日成立以来，所完成并取得的成果，包括在成立后的4个月内，编制出希盟政府的第一份社会经济发展政策文件──第11大马计划中期检讨报告，并已于2018年10月18日由首相在国会上提交。