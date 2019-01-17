“到金马仑只是助选”‧纳吉调侃希盟别怕 前首相拿督斯里纳吉调侃希望联盟，不必为他到金马仑而感到畏惧，因为他此趟到来只是要为国阵候选人助选，而且他也不再是首相了。

纳吉（左三）和支持者一同高呼，以振士气。

（金马仑17日讯）前首相拿督斯里纳吉调侃希望联盟，不必为他到金马仑而感到畏惧，因为他此趟到来只是要为国阵候选人助选，而且他也不再是首相了。

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他表示，他知道金马仑的选民对敦拉萨和他的情感仍很深，但希盟现在的资源很多，国阵决不能掉以轻心。

询问申领汽油津贴地点引哄堂

他今天到金马仑高国阵候选人南利莫哈末诺助选，在新闻发布会上也调侃希盟，向在场者询问申领汽油津贴的地点在哪里，给果引起一阵哄堂。

对于高盛集团就一马公司案事件向大马人民道歉一事，纳吉表示，当初政府设立一个通过委任高盛集团处理一马公司的事务，但对方没有在有关系统中扮演好自己的角色，所以他们需要负上责任。

对于财长林冠英指要得到发展就投选希盟候选人的言论，他说，国阵政府其实留下了很多延续性的发展计划，而土地问题是首要去处理的，这在于彭亨州政府的权限，州政府可衡量要如何优先给予人民方便，以维持他们的生计。

询及他如今身为网红“Bossku”，将会有甚么新计划，纳吉说，他刚才在上山的路上已经有了几个想法。

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作为反对党，如今他已缺少很多获主流媒体报道的机会，但他有责任扮演好自己的角色，如今他有网络的便利向人民传达讯息。

他说，人民有权获取不同的意见，而他所发表的言论都是根据数据事实，他也坚持这个原则来发表看法，绝非捏造和诬蔑。当他出示事实数据质问有关部长时，很多问题都没有获得部长的回应。

南利：国阵在我心不会“转弯”

另外，国阵金马仑国席补选候选人南利莫哈末诺被询及是否会在中选后跳槽一事，他以马来语及英语双语回答：国阵在我心，我不会“转弯”的，并表示会效忠于党。

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南利莫哈末诺今午与纳吉到金马仑高原甘榜拉惹清真寺进行祈祷前受记者询问，指有传闻他如果获选为国会议员，或将跳槽到希盟一事作出回应。