大专生组织呈备忘录．要求恢复PTPTN还贷优惠 全国大专生组织（Mahasiswa Nasional）今日前往国家高等教育基金局（PTPTN）递交备忘录，要求联邦政府恢复前朝政府之前给予高教基金贷款者清还贷学金优惠的措施，同时坦言对希盟政府没有兑现竞选宣言，即提高免费的高等教育给大专生感到失望。

高教基金局旺阿末接领大专生组织的备忘录。左二为哈锡沙菲宜、卡米尔(左一)和理事依萨(右一)。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）全国大专生组织（Mahasiswa Nasional）今日前往国家高等教育基金局（PTPTN）递交备忘录，要求联邦政府恢复前朝政府之前给予高教基金贷款者清还贷学金优惠的措施，同时坦言对希盟政府没有兑现竞选宣言，即提高免费的高等教育给大专生感到失望。

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该组织今早是联同国大大专生改革组织和其他大专生组织的代表约50人，在副主席哈锡沙菲宜和执行秘书卡米尔阿萨的率领下，向高教基金局提呈相关的备忘录，并获该局首席执行员拿督旺阿末接领。

哈锡沙菲过后对在场的媒体披露，全国大专生组织主要在备忘录里提出5项声明，即要求政府恢复给予清还贷学金优惠措施，包括一次过清还高教基金贷款者可获余款的20%折扣；按照指定清还贷款的时间表者，不论通过每月扣薪或直接过账清还者，可获10%折扣。

“我们考虑了当前的情况，促请政府通过高教基金局考量给予一个对贷款者优惠的清还贷款机制，就如之前已经落实的措施，只是优惠期到去年12月31日截止。”

谢绝巫青到场免政治化此外，他还说，大专生组织也要求高教基金局保留一级荣誉学位者豁免清还贷学金。

他坦承对政府的做法感到失望，因为上述优惠清还机制，不只有助减轻大专生的负担，也对政府拿回贷款有帮助。

他强调，尽管该组织之前有向巫青团求助，但他们还是希望当局不要政治化此议题，所以今天也谢绝巫青团的成员到来。

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高教基金局旺阿末接领大专生组织的备忘录。左二为哈锡沙菲宜、卡米尔（左一）和理事依萨（右一）。