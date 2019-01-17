巴生巨盟批发城‧209办全国挥春赛 由马来西亚林氏总商会主催，雪兰莪州联委会、巴生滨海林氏宗亲会暨巴生巨盟批发城联办己亥“凝心聚力，诸事大顺”全国挥春公开赛，将在2月9日（年初五）上午8时30分在巴生巨盟批发城入口处盛大举行，欢迎全国各地书法爱好者及友族参与其盛，共推书法文化！

马来西亚林氏总商会雪兰莪州联委会将在2月9日在巴生巨盟批发城举行全国挥春公开赛，欢迎各界人士及友族踊跃参加。左起为林淑慧、林梅珠、林文业、林成国、林建金、林玉发、林俊生和林进财。

（雪兰莪‧巴生17日讯）由马来西亚林氏总商会主催，雪兰莪州联委会、巴生滨海林氏宗亲会暨巴生巨盟批发城联办己亥“凝心聚力，诸事大顺”全国挥春公开赛，将在2月9日（年初五）上午8时30分在巴生巨盟批发城入口处盛大举行，欢迎全国各地书法爱好者及友族参与其盛，共推书法文化！

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筹委会主席拿督林俊生指出，这项活动在农历新年期间举行，除了能增添新年气氛，也借此传承中华文化，推广书艺活动。

他说，这项挥春比赛公开让全国人士参加，不拘籍贯凡对书法有兴趣者，皆可报名参加。

共设5组别

他披露，全国挥春比赛共设5个组别，分别为公开组（19岁以上）、高中组（高中一、二、三）、初中组（预备班、初中一、二、三）、高小组（小学四、五、六年级）、初小组（小学一、二、三年级）和友族组（各年龄层）。

“这些公开赛免费报名，比赛时间为一小时，题目会在现场公布，每名参赛者获分发两张纸及纸范，而毛笔、墨等用具需自备。”

林俊生盼获千人参与

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林俊生今日召开新闻发布会表示，这项公开赛奖金非常丰富，总奖金达1万4600令吉，其中公开组第一名可获1300令吉奖金。

他说，挥春赛不限人数，惟筹委会希望逾千人参与，共同来推广书法文化。

“除了有挥春比赛，巴生巨盟批发城也会呈现许多精彩农历新年演出，包括财神爷、扯铃、川剧变脸和高桩舞狮。”

林成国：促进各族文化交流

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巴生巨盟批发城（GM K l a n gWholesale City）董事经理拿督林成国指出，该批发城一向来塑造全民批发城概念，并通过各族文化融合，促进各族之间的文化交流。

“我希望大家参赛之余，也可以大力呼吁身边的友族朋友一起前来共襄盛举。”

欲知详情，可致电该会主办处询问：林建金（012-6188095）、林进财（012-2110160）或林霩旺（012-3871128）。

出席新闻发布会者包括马来西亚林氏总商会秘书长林文业、雪兰莪联委会主席拿督林玉发、巴生滨海林氏宗亲会副会长拿督林梅珠、助学金主任林淑慧、教育主任林进财，以及书法家林建金等。