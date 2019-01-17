旺阿兹莎：预防滥用迷幻药．18岁以下或宵禁 副首相拿督斯里旺阿兹莎表示，防范毒品内阁委员会严正考虑向18岁以下青少年实施宵禁措施的建议。

旺阿兹莎（中）、慕尤丁（右）和祖基菲里在会议前展示防范毒品宣传册子。（图：星洲日报）

（布城17日讯）副首相拿督斯里旺阿兹莎表示，防范毒品内阁委员会严正考虑向18岁以下青少年实施宵禁措施的建议。

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她说，大马可以仿效冰岛的模式，向18岁以下青少年实施宵禁令，但补充，在作出任何决定前还需要周详考虑。

将制定迷幻药法案

根据马新社报道，她今日在首相署主持该委员会会议后说：“一旦有宵禁令，他们的父母将知道他们（的孩子）在哪里，从而预防很多吸毒案件。”

另外，旺阿兹莎说，政府将制订有关迷幻药物的法案，以解决青少年滥用迷幻药物的问题，例如强力胶和精神药物。

她说，吸食强力胶已成为棘手的社会问题，甚至有10岁儿童开始吸食强力胶，结果健康受损害。

“迷幻药物包括精神药物和强力胶并不归类为违禁品，但是你可以混合成为迷幻药物。其实这会影响脑部，特别是10岁开始服食的儿童。”

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询及有关法案是否将纳入对违规者的刑罚，旺阿兹莎说，目前这项法案仍在草拟阶段。

“我们将在法案中纳入惩罚和教育方面的内容……我们仍在研究。”

修法对付擅种哥冬树

另外，旺阿兹莎表示，委员会也同意修正相关法令，以惩罚在未经允许下种植哥冬树的人士，但是她没有说明是哪一项法令。

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她指出，哥冬含有帽柱木堿，这种成份在1952年毒药法令第3列表下，属于进口、出口和销售皆受管制的精神药物之一。

自愿戒毒者不列罪犯名单

她说，委员会也同意在1969年罪犯登记和不良人士法令中，移出1983年吸毒者法令（治疗及康复）第8及第9条文，让自愿戒毒者不会列入罪犯登记名单中。

她说，上述建议有助于协助消除戒毒者的羞耻感，以及让他们获得工作开始新生活。

她表示，内阁委员会也建议扩大聘请前囚犯工作的雇主获得奖掖的措施，让聘请戒毒者的雇主也可获得奖掖。

“研究显示，如果前吸毒者找到可养活自己和家人的工作，他们可更快康复。”

旺阿兹莎说，政府在178个毒品高风险地区，继续进行2016年开始的“向毒品全力宣战”计划。

出席会议者包括内政部长丹斯里慕尤丁、卫生部长拿督斯里祖基菲里、青年及体育部长赛沙迪、首相署部长拿督刘伟强及瓦达姆迪。