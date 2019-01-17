多多施赠逾1.8万贫老‧有人凌晨4时30分就到场 一年一度的“多多博彩华人新年慈善施赠贫老”在隆雪华堂举行，有长者竟在凌晨约4时30分就到场排队。

陈国伟出席一年一度的“多多博彩华人新年慈善施赠贫老”活动推介礼。左一为陈雪冰，右一为萧瑞彬。

（吉隆坡17日讯）一年一度的“多多博彩华人新年慈善施赠贫老”在隆雪华堂举行，有长者竟在凌晨约4时30分就到场排队。

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成功多多博彩有限公司首席执行员陈雪冰说，他们准备了30令吉的红包及价值25令吉的迷你礼包赠予长者。

该推介礼有超过3000名长者参与，当中包括了来自巴生谷5家老人院的长者如安贫小姐妹老人院、恩惠之家、安邦新村老人院、双溪威老人院及大马盲人协会。

多多博彩透过“多多博彩华人新年慈善施赠贫老”活动已有32年，而此次活动耗资了约130万令吉，施赠予来自全国50个大小城镇，共逾1万8000名贫老。

11地区同步进行

这项捐赠活动于今日在另外11个地方同步进行，即巴生、乌鲁音、加影、槟城、大山脚、双溪大年、怡保、新山、笨珍、芙蓉及马六甲。

在得知有长者竟在凌晨约4时30分就到场排队时，我国对华特使兼蕉赖区国会议员陈国伟为施赠活动主持推介礼时说，这反映了社会的贫困数量增加，且贫富悬殊，而这也是我国经济发展的失败之处。

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他希望希盟政府能够推出方案来减少贫富悬殊的情况。

他说，我国将在2030年逐渐老年化。

“我国人口老化的情况越来越严重，2030年我国有580万人的年龄是达60岁以上，因此他希望希盟政府能够快马加鞭的检讨与制定一项加强社会福利的方案，确保为社会发展做出牺牲的长者们可在医药、交通、生活起居及尊严方面受到照顾及尊重。”