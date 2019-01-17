助理：如同未审先判‧“佛总不该冻结弘法” “法师涉性侵被捕”案中男法师的女助理坦言，法师是该寺的主要人物，自被警方扣留助查后，寺庙理事会还未对此开会寻求对策，只能等待案情进展再作决定；不过庙寺的活动还是如常进行。

（柔佛‧昔加末17日讯）“法师涉性侵被捕”案中男法师的女助理坦言，法师是该寺的主要人物，自被警方扣留助查后，寺庙理事会还未对此开会寻求对策，只能等待案情进展再作决定；不过庙寺的活动还是如常进行。

广告

这名协助涉案法师打理庙务的女助理表示，她不曾听闻有信徒或佛学班同学投诉法师性侵少年。

她表示，法师目前协助警方调查，案件也还没有控上法庭，佛总应该让警方查明真相、在法庭定罪后才做决定。

她认为，佛总应该先给一封警告信，而非直接就冻结和禁止该名法师弘法。

她直指佛总发表“通启”，冻结法师弘法是不近人情，形同未审先判。

她指该寺2019年佛学班、幼儿、小学和中学班招生如常进行，欢迎各龄层孩童前来学习佛理、画画、舞蹈、手工、歌唱等，活动日期每星期五早上10时至中午12时。该寺原订在2月22日至25日的法会也将如期举行。

另一方面，她指法师的名句是“十方来，十方去”，每逢初一十五都在寺庙供斋，推广信众吃斋风气，每次都再三提醒掌厨者，多煮一点以免不够信众享用。法师是一名大学生，三语都掌握得很好。

广告

她说，法师办事严谨要求高，例如活动内容扎实和椅子排行整齐等等。

她表示，当她看到法师身穿僧衣被带上法庭，边走边用衣袖遮挡脸孔那一幕，让她感万般无奈和为他心酸。