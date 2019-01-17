乐龄 残疾 非粗心造成 . 3类人遗失护照免罚 （古晋17日讯）砂移民局提醒民众，根据2019年护照和签证费用（修订）法令规定的补办遗失护照罚款，已从本月2日开始实行，国人过去3年遗失护照情况已日益严重。

（古晋17日讯）砂移民局提醒民众，根据2019年护照和签证费用（修订）法令规定的补办遗失护照罚款，已从本月2日开始实行，国人过去3年遗失护照情况已日益严重。

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根据规定，护照持有者粗心而遗失或损坏，首次罚款200令吉、第2次500令吉及第3次1000令吉。

这项罚款未包括办理护照费用，持有人需在申请补办新护照时缴清罚款。与此同时，护照更新收费不同，一般申请者（13岁至59岁）200令吉，12岁以下、21岁以下在外留学学生，以及60岁以上为100令吉。

而护照过期、被偷被抢、勒索、水灾、晶片损坏等非粗心所造成；及60岁以上乐龄人、在2008年残疾人24条文（685）法令下注册及持有残疾人卡的残疾人与精神病患将豁免罚款。

所有申请补办护照者，都必须呈上警察报案书，而外国报案纸同样被接纳，回国后无需另外报案。有关申请将在5天工作天通知申请者，惟护照补发可被搁置2年或依据不同类型的刑罚而定。

为提高人民醒觉，当局将继续透过宣传教育民众，民众亦可浏览移民局网址www.imi.gov.my了解更多相关资讯。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）