未来列入乡区航线 . 砂沙建4短起降机场 （古晋17日讯）联邦内阁批准在砂拉越的加帛武吉芒蒙（Bukit Mabong）、布拉甲及弄西叻（Long Silat），以及沙巴的龙巴夏兴建短场起降机场（STOLport），以在未来将这4个地点列入乡区航空服务（RAS）航线。

联邦内阁批准4个地点兴建短场起降机场，分别是加帛武吉芒蒙、布拉甲、弄西叻及龙巴夏。

（古晋17日讯）联邦内阁批准在砂拉越的加帛武吉芒蒙（Bukit Mabong）、布拉甲及弄西叻（Long Silat），以及沙巴的龙巴夏兴建短场起降机场（STOLport），以在未来将这4个地点列入乡区航空服务（RAS）航线。

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大马航空委员会（MAVCOM）首席营运员阿兹米尔再因，今日在媒体汇报会上指出，目前大马航空委员会正与砂政府讨论加帛武吉芒蒙、布拉甲及弄西叻兴建短场起降机场事宜，因为机场土地需要获得砂政府批准。

建费有待估计

阿兹米尔再因说，目前尚无法估计每个地点兴建短场起降机场的经费，不过按照以往经验，若相关地点地理位置比较靠近内陆，成本会更高，因为建筑材料的运输费会比较昂贵。

对于加帛旧飞机跑道设施，阿兹米尔再因表示，大马航空委员会曾前往考察，发现该跑道周围有高楼，因此不适合飞机升降。

他表示，在短场起降机场设施完成后，大马航空委员会将研究适当的航线，让加帛武吉芒蒙、布拉甲及弄西叻与其他地区对接。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）