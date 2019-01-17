李兴裕：全球放缓．今年经济成长料4.7% 中总社会经济研究中心执行董事李兴裕认为，2019年是马来西亚经济较为动荡的一年，需面对全球经济放缓成长等多重因素，预计马来西亚的经济增长在4.7%。

李兴裕（中）预测马来西亚在2019年的经济增长在4.7%，左为吴江进；右为李顺泰。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）中总社会经济研究中心执行董事李兴裕认为，2019年是马来西亚经济较为动荡的一年，需面对全球经济放缓成长等多重因素，预计马来西亚的经济增长在4.7%。

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他今日主持“2018年第四季经济追踪和2019年经济展望”新闻发布会上表示，我国的出口贸易面对全球电子与电气产品的需求放缓，加上商品期货较弱和原油价格的波动，预计今年的出口成长呈现缓慢，对比2018年的6.9%，今年只能达到3.3%。

出口下滑拖累国家收入

他认为，我国比较依赖出口贸易的收益，因此出口贸易的下滑，也会拖累国家的收入。

他说，我国经济要取得成长，就需要进行财务、人力资源与薪资、市场与投资自由化、官联公司及社会安全网的改革，才能重新活络经济，确保经济永续与竞争性的成长。

“在经济情绪谨慎的氛围，我国政府必须提供与实施明确和一致性的政策，否则会影响与冲击投资者的情绪，为此需要进行微调宏观（经济）改革，辅上健康的资产负债表来说服评级机构和其他投资者，以让他们继续在我国投资。”

他觉得，我国在体制和政治领域的改革在持续进行之际，经济改革也需要时间进行，更需要政府展示出在这方面改革的信念，因为政府缺乏明确的政策，将会抑制经济的成长。

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总体物价受控

另一方面，李兴裕认为，虽然政府推出了销售和服务税，但去年的高基数效应使通货膨胀保持良好，2018年9月和11月的年度通货膨胀率介于0.2%和0.6%间，而食品和房屋价格走低，加上运输费大幅下跌，有助于控制总体物价。

他补充说，燃油价格现已恢复每周浮动报价机制，也在今年第二季度转向针对性燃油补贴，这将对总体价格产生明显影响，而燃油价格也取决于全球原油价格。

他也预计国家银行的利率将保持稳定，维持隔夜政策利率（OPR）3.25%。

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“令吉预计在今年走强，令吉兑换美金汇率介于3令吉95仙至4令吉，因为往来户口有盈余和外汇储备强劲，而且信用评级对令吉给予信心。”

出席者有中总社会经济研究中心研究员李顺泰、吴江进等人。