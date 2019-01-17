疑中国船员里应外合‧2值4千万船遭骑劫 来自中国的船员，疑与伙伴合伙骑劫两艘总值约1000万美元（约4100万令吉）的船只，相关公司已于案发后向警方报案，要求警方介入调查。

“天柱山号”的外观。

（柔佛‧新山17日讯）来自中国的船员，疑与伙伴合伙骑劫两艘总值约1000万美元（约4100万令吉）的船只，相关公司已于案发后向警方报案，要求警方介入调查。

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依斯干达公主城警区主任祖凯里受询时披露，警方目前已接获相关投报，并援引刑事法典395条文（结伙抢劫）调查此案。

3涉案者已返中国

他指出，目前尚未有人落网，初步调查显示，其中3名涉案者，相信已回返中国。

相关公司的中国籍经理葛江平（25岁，译音），是于本月15日凌晨4时到淡杯警局报案指出，他是于13日下午5时，试图联系在振林山一港口看顾船只的4名船员时，一直无法联络上。

报案书指出，由于对他们的失联感到担忧，便到现场寻找他们，还是一无所获，直到次日（14日）晚上11时，他从工地的码头发现其中一名船员，便询问他究竟发生何事。

报案书表示，这名船员指其中3名船员，有计谋地将两艘船驾走，并将其他船员锁在“香山号”（译音）上，没收他们的手机及关掉所有通讯联线，导致他们无法与外界取得联系。

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报案书披露，这名船员指他较后在其中一人的要求，将此人及其6名同伴以小船送至港口，他们较后登上轿车离开，唯此船员因担忧本身的安全而未采取进一步行动。

报案书表示，该公司的船员并未受伤，唯两艘船名为分别为“敬亭山号”（译音）及“天柱山号”（译音），总价值约1000万美金的船只，已不知去向。

另一方面，这名经理受询时表示，目前一切警方仍在调查，不方便透露进一步详情。