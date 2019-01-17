吉利拟建新厂．生产“中国制造”莲花跑车 据公司招聘广告和政府文件显示，英国跑车品牌莲花（Lotus，中国称作路特斯）的中国股东吉利计划开始在中国首次生产该品牌汽车，吉利投资90亿元在武汉市建设新的整车厂

（中国．上海17日路透电）据公司招聘广告和政府文件显示，英国跑车品牌莲花（Lotus，中国称作路特斯）的中国股东吉利计划开始在中国首次生产该品牌汽车，吉利投资90亿元在武汉市建设新的整车厂。

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这个计划是浙江吉利控股集团自2017年持有莲花跑车多数股权以来，调整该品牌的第一步。

此举彰显了吉利将生产更多高端汽车，甩掉山寨设计和劣质帽子的雄心。对莲花跑而言，那将意味着产量增加，并将推出SUV等新车型以提振销售。

“对吉利来说，走高端路线将有助于它拿下更多市场份额，”上海LMC Automotive的分析师Alan Kang说。“为了更好地与全球品牌竞争，吉利需要那么做。”

莲花跑车目前在英格兰诺福克组装。

吉利和莲花跑车在联合声明中称，虽然诺福克是路特斯的生产大本营，但公司重振品牌战略的一个关键部份是在全球扩大莲花跑车的制造据点。

“有关更多地点和车型的细节到时候将得到确认。”公司在给路透的邮件中称。

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湖北省发改委上月批准了吉利在武汉建厂的计划。据湖北省政府网站的文件显示，这处工厂将年产15万辆。