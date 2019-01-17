吴启熊：共同襄助吴总办活动‧盼妇女青年团合作无间 ）大马吴氏宗亲总会总会长拿督吴启熊希望妇女团与青年团能够彼此合作无间，共同襄助该会所举办的各项活动。

（八打灵再也17日讯）大马吴氏宗亲总会总会长拿督吴启熊希望妇女团与青年团能够彼此合作无间，共同襄助该会所举办的各项活动。

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他日前为妇女团2017-2018年度会员代表大会暨第7届理事会选举主持开幕致词时指出，妇女团是该会的臂膀之一。

妇女团主任吴启英感谢妇女团理事成员过去2年来的支持，尤其是吴启熊、吴国华的协助。她也由衷感谢远道而来，尤其是东马属团代表们的出席，才使这项大会得以顺利召开。

另外，马六甲延陵联合会妇女团代表吴采燕兼该会妇女团总秘书提及，有意于今年内联合大马吴氏宗亲总会妇女团第7届理事会，联办以展示马来妇女传统服装“Kebaya”为主的服装表演。

吴启英在改选中成功连任妇女团主任。

马来西亚吴氏宗亲总会

妇女团第7届理事会选举

主 任：吴启英（马来西亚吴氏公会）

署理主任：吴爱玲（沙巴亚庇吴氏公会）

副主任：吴采燕（马六甲延陵联合会）

副主任：（保留）

总秘书 ：吴少英（吉隆坡旧巴生路吴氏宗亲会）

副总秘书：（保留）

总财政：吴婌祯（吉隆坡暨雪兰莪吴氏宗亲会）

副总财政：吴金花（马六甲延陵联合会）

正康乐、交际 ：吴悦瑜（吉隆坡蕉赖吴氏宗亲会）

副康乐、交际：吴甄艳（吉隆坡暨雪兰莪吴氏宗亲会）

正教育、文化：吴雅诗（沙巴亚庇吴氏公会）

副教育、文化：吴彩云（沙巴亚庇吴氏公会）

正经济、工商：吴秀华（马来西亚吴氏公会）

副经济、工商：吴依婉（霹雳曼绒吴氏宗亲会）

正社会妇女事务：吴春媚（马来西亚吴氏公会）

副社会妇女事务：吴娟秀（诗巫省吴氏宗亲会）

委 员：吴美琪（霹雳安顺吴氏宗亲会）

吴淑娟（霹雳怡保吴氏宗亲会）

吴玲霞（泗里街省吴氏公会）

吴月英（吉隆坡暨雪兰莪吴氏宗亲会）

吴嘉欣（雪兰莪安邦吴氏宗亲会）

吴佩妮（史里肯邦安吴氏宗亲会）

吴嘉蓉（巴生谷区域吴氏宗亲会）

吴娟燕（诗巫省吴氏宗亲会）

吴启兰（吉隆坡蕉赖吴氏宗亲会）

吴洲琪（士拉央与峇都急吴氏宗亲会）