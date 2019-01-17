警突检扣13男女 . 网赌充值中心 . 每月营收百万 （古晋17日讯）警方突击一间每月交易额高达百万令吉的网络赌博充值中心，扣查13名男女。

砂刑事罪案调查组主任梁顺贵：充当网络赌博充值中心的民宅，每月交易额高达百万令吉。

（古晋17日讯）警方突击一间每月交易额高达百万令吉的网络赌博充值中心，扣查13名男女。

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8名是印尼人，另5人是本地人。

砂刑事罪案调查组刑警今早9时30分突击石角新市镇某住宅区一间双层排屋，逮捕介于20至30岁的9男4女。当中8人是印尼人，另5人是本地人。

砂刑事罪案调查组主任梁顺贵高级助理总监表示，该间充当网络赌博充值中心的民宅，其经营模式主要透过手机应用程式发短讯给民众询问是否要赌博，如果赌客有意，可先汇款到指定户头，之后收到网络赌博账号用来登录进行赌博，整个交易过程都是通过网络进行。

他说，警方检查电脑中的交易额记录，发现每月交易额高达百万令吉。警方也扣查7台电脑及29部手机等物品。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）



13名工作人员遭刑警逮捕，并扣查7台电脑及29部手机。