方天兴：维持马中友好‧支持留下熊猫 “不管怎样，站在两国人民的友好立场上，我们全力支持首相有关‘熊猫将继续留在我国’的声明。”

（吉隆坡17日讯）华总会长丹斯里方天兴对首相敦马哈迪表明旅居我国的中国国宝—熊猫将不会被提前送回中国，表示雀跃和支持，并希望内阁能够维持这项决定。

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“随著首相最近在一项专访中发表的上述声明之后，较后却另有报道指出，水源、土地及天然资源部将在今年4月才正式作出熊猫是否提前回中国的决定，对此我们表示不解与纳闷，并希望政府能够进一步厘清缘由和立场。”

全力支持首相声明

“不管怎样，站在两国人民的友好立场上，我们全力支持首相有关‘熊猫将继续留在我国’的声明。”

方天兴在精武华小为“韵致飞扬”书画义展主持开幕时说：“不管怎样，站在两国人民的友好立场上，我们全力支持首相有关‘熊猫将继续留在我国’的声明。”

他说，在这之前，水源、土地及天然资源部长希维尔曾经表示，基于经费问题，政府可能考虑提前把熊猫送回中国。

“较后首相对部长的这项言论表示不知情，并披露内阁不曾讨论此事，当时首相还说，‘兴兴’和‘靓靓’是中国献给我国的礼物，政府将会善待它们，不会把它们送回中国。”

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他说，熊猫是为配合马、中两国40周年建交而在2014年5月21日前来我国准备旅居10年，它们在第2年，即2015年8月18日诞下首个宝宝“暖暖”，并在两岁时根据合约于2017年11月4日被送回中国四川都江堰的熊猫研究基地。而“兴兴”和“靓靓”也在2018年1月14日诞下第二胎（“暖暖”的妹妹，目前尚未被取名）。

他希望，象征马、中两国“友好大使”的中国熊猫“兴兴”和“靓靓”，能够继续旅居我国，为两国一向来的密切友好邦交关系，作出催化作用和进一步的肯定。

另一方面，大会主席李碧富致词中表示，书画义展由智富文化企业以及石秀兰基金会联合主办，集合展出了国内外知名书画家，包括我国的锺正川、张冠福、方宝玉以及来自中国张广启等呈献的佳作，展出作品超过80幅。