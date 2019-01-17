王建民：贸工部设工作队．探讨简化商家申请 国际贸易及工业部副部长王建民说，该部成立一支工作队，继续与财政部等相关部门探讨更简化的申请程序，让国内外投资家与企业商家等，都能享有更简易的政府申请手续，不仅缩短等待批文时间，也着手减少各种可能面对的问题，打造亲商投资环境。

王建民（中）在经济论坛上和舆会嘉宾合照。左起为李春荣、张国林及郑瑞锦。右起为郭清江、黄智川及余永平。（图：星洲日报）

（吉隆坡17日讯）国际贸易及工业部副部长王建民说，该部成立一支工作队，继续与财政部等相关部门探讨更简化的申请程序，让国内外投资家与企业商家等，都能享有更简易的政府申请手续，不仅缩短等待批文时间，也着手减少各种可能面对的问题，打造亲商投资环境。

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他说，政府能为所有投资家与企业商家提供从基础设施做起的便利，例如有外资要来投资设厂，在购地准备建厂后，贸工部与环境部可以协调政策，让外资可以顺利的申请水电供应等基础设施，更重要的是提高外商的信心，让他们在根据程序提出各项申请时，都能享有更简便的服务。

与财政部等部门配合

“无可否认，现今的经商环境还未做到亲商阶段，还有很多文件需要进一步协调，不过部门已经成立工作队，与财政部等部门配合，提高各种申请手续的便利性，减少繁文缛节。”

王建民今日在“马来西亚2019年经济论坛─大马如何在全球化趋势中释放潜力”致词，及在论坛上发言时，针对中美贸易战对大马造成何等影响时说，若中美贸易战持续下去，长期以后大马一定受到出口中美货物量下降的影响。

“虽然我们无法影响中美关系，但我们可以做好经济投资环境，吸引更多中资来马。

吉利投资宝腾就是非常好的例子，若宝腾在未来3年可以提升表现，将会成为很多企业来马设厂的参考先例，用同样模式来马生产产品，也可善用大马的丰富资源，开拓区域国家市场。”

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该项论坛由德勤马来西亚中国服务部、中国银行（马来西亚）和马来西亚中资企业协会联办，参与者包括政府部门与机构、金融机构、在马投资的中资企业行业代表等。

本报总编辑郭清江受邀主持论坛

星洲日报总编辑郭清江受邀主持“马来西亚如何在东南亚发展洪流中脱颖而出？中国企业如何应对机遇与挑战”首场经济论坛，舆会嘉宾包括马来西亚中国银行副行长拿督郑瑞锦、大马中总数字经济组主任张国林、宝腾首席执行员李春荣博士、碧桂园马来西亚区域总裁助理兼财务首席官黄智川、及德勤马来西亚首席执行员兼东南亚中国服务部领导人余永平。

第二场的论坛主题为“马来西亚是否有优势成为区域科技及工业4.0发展平台？”主持人为厦门大学马来西亚分校校长助理张颖、经济管理学院院长陈焰、舆会嘉宾包括大马数码经济发艰局首席营运员拿督黄婉冰、大马厂商联合会主席拿督苏添来、晶澳太阳能马来西亚总经理周永、海康威视亚太区域业务部总经理王艳、用友东南亚区域总经理郭葆春、及vivo（马来西亚）总经理徐苗。

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王建民说，大马政府不鼓励外资在中美贸易战持续之际，利用大马做为简单生产或中转站，将产品重新包装后运往美国，因为这将让美国政府关注大马的贸易，不过大马政府鼓励外资到大马投资设厂，并做人才培训与技术转移，唯有这样才能带来利益。

郭清江（右）受邀主持“马来西亚如何在东南亚发展洪流中脱颖而出？中国企业如何应对机遇与挑战”论坛。左起为王建民、郑瑞锦及黄智川。（图：星洲日报）

因中美贸易战料更多中资来马

王建民说，中国不仅是大马最大的贸易伙伴国、最大的外资直接投资（FDI）来源国，更是中国长期投资的天然与策略性地点，预计大马将因中美贸易战而吸引更多中资前来投资。

他说，从2016至2018年9月，政府批准的中国制造业外商直接投资累积额达156亿2000万令吉，2016年就写下47亿令吉、翌年也有39亿令吉的纪录。

“2018年的数据仍在统计，相信全年的数据会更高，充份显示中国企业家对大马有非常大的信心。”